Il figlio di Cristiano Ronaldo incanta subito il Portogallo con una doppietta: l'esultanza è iconica Cristiano Ronaldo Junior si presenta al Portogallo realizzando una doppietta decisiva per la vittoria del torneo "Vlatko Markovic" da parte della squadra Under 15 lusitana. L'esultanza è chiaramente un omaggio a suo papà con quel "Siuuu" atteso da tutti i compagni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Da Cristiano Ronaldo a Cristiano Ronaldo nel segno del numero 7 e dei gol. Il Portogallo riparte dal figlio del capitano della Nazionale che alla sua prima convocazione con la selezione portoghese Under 15 ha vinto il torneo “Vlatko Markovic” nella finale contro la Croazia segnando una doppietta decisiva. Una giornata che difficilmente potrà dimenticare Cristiano Ronaldo Junior il quale è stato subito protagonista di una giornata memorabile realizzando il gol che ha sbloccato la partita con un preciso sinistro che si è stampato in rete prima di toccare la traversa.

Tutta la squadra l'ha rincorso per esultare e festeggiare nel modo più iconico possibile, ovvero come suo papà. Il tanto atteso "Siuuu" ha riecheggiato allo stadio dando il via ufficialmente alla nuova generazione di Cristiano Ronaldo. Non contento il figlio di CR7, dopo il primo tempo terminato col punteggio di 1-1, si è ripetuto nella ripresa realizzando la rete del momentaneo 2-1 grazie a un colpo di testa su cross arrivato da sinistra. In questo caso il posizionamento sul secondo palo è perfetto e CR7 Junior realizza così un sogno.

Inizialmente criticato sui social dopo la prima partita giocata con la maglia del Portogallo Under 15, il classe 2010 si è rifatto subito al secondo match. Il 14enne arrivato a questa finale dopo i successi del Portogallo contro Giappone (4-1) e Inghilterra (2-0) e al pareggio contro la Grecia (1-1) affrontando poi la squadra croata, vincitrice del Gruppo A, che comprendeva anche Francia, Romania e Svizzera. La sua partita è stata sensazionale e apprezzata subito dal pubblico portoghese che ha visto questa doppietta come l'inizio di un nuovo e trionfale percorso.

L'esultanza come suo papà attesa da tutto il Portogallo

Di padre in figlio, come sottolineato anche dallo stesso account social della Nazionale maggiore del Portogallo che mette in evidenza in una foto proprio Cristiano Ronaldo padre e figlio. Evidenziata è chiaramente l'esultanza simbolo dell'attaccante attualmente all'Al Nassr puntualmente replicata da Junior il quale da sempre segue suo papà in tutto e per tutto. Dagli allenamenti alla dieta passando per il metodo di lavoro, Cristiano Ronaldo Junior è cresciuto proprio osservando da vicino suo papà e oggi spera di dare il via a un percorso sempre più di successo.