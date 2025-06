video suggerito

Cristiano Ronaldo inseguito in campo da un tifoso prima della partita: cerca di afferrarlo Il riscaldamento di Cristiano Ronaldo è stato interrotto da un invasore di campo che ha cercato di afferrarlo per le spalle: è intervenuta la sicurezza per portarlo via.

A cura di Ada Cotugno

Ormai è prassi, quando Cristiano Ronaldo è in campo l'invasione è quasi certa. E così è stato prima della semifinale di Nations League, quando durante il riscaldamento un tifoso è riuscito a dribblare tutta la sicurezza e avvicinarsi al campione spagnolo: una scena vista e rivista negli ultimi impegni internazionali dell'attaccante che è spesso bersagliato da personaggi in cerca di un selfie e di qualche istante di notorietà. Ma questa volta l'irruzione in campo non è stata tanto amichevole perché il ragazzo ha cercato di inseguirlo e poi di afferrarlo per le spalle mentre reggeva il suo smartphone tra le mani cercando di scattarsi una foto con lui.

L'invasione di campo interrompe il riscaldamento di Cristiano Ronaldo

Sono stati secondi di panico in campo prima dell'inizio della partita tra Germania e Portogallo, la semifinale della Nations League. Tutti i giocatori si stavano riscaldando per potersi preparare alla gara quando a un certo punto un ragazzo si precipita giù dagli spalti di corsa: è veloce e scaltro e così riesce a non farsi bloccare dagli addetti alla sicurezza che erano di fianco a lui. In poco tempo il tifoso si è trovato in campo e ha praticamente travolto Cristiano Ronaldo che stava svolgendo i suoi esercizi a pochi centimetri da lui.

L'invasore di campo ha cercato di abbracciarlo, dopo averlo inseguito e afferrato per le spalle nel tentativo di raggiungerlo e chiedergli una foto. Il portoghese si è fatto da parte mantenendo la calma e nel frattempo sono arrivati anche tre addetti alla sicurezza che sono riusciti a trascinare via di peso il ragazzo per permettere alle squadre di continuare il riscaldamento in sicurezza. Non è la prima volta che qualcuno cerca un contatto con Cristiano Ronaldo quando è in campo, una situazione che preoccupa anche il commissario tecnico che teme per la sicurezza dei suoi calciatori.