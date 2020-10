Cristiano Ronaldo dovrà vincere l'ennesima sfida della sua carriera. Questa volta non si tratta di una partita o di una finale, ma della battaglia contro il Covid con il popolare calciatore che dopo l'ultimo tampone effettuato nel ritiro del Portogallo è risultato positivo. La notizia, confermata dalla Federcalcio lusitana, ha fatto il giro del mondo e non sono tardate ad arrivare anche le reazioni social. Tra queste, anche quella di mamma Dolores che ha dedicato all'attaccante della Juventus un bellissimo messaggio su Instagram per spronarlo a non lasciarsi prendere dallo sconforto.

Anche Cristiano Ronaldo dunque deve fare i conti con il Coronavirus. Una situazione ufficializzata dalla Federazione portoghese, che ha confermato che il tampone a cui si è sottoposto il bomber è risultato positivo (dopo i casi precedenti di Lopes e Fonte). CR7 dal canto suo è in buone condizioni, ed è asintomatico. Il suo isolamento è già partito, con la Juventus che segue l'evolversi della situazione a distanza con la speranza di non essere costretta a perdere a lungo il suo giocatore più rappresentativo. In pochi minuti la notizia ha catalizzato l'attenzione mediatica internazionale con tantissimi messaggi d'incoraggiamento per il calciatore.

Cristiano Ronaldo ha il Coronavirus, il messaggio di mamma Dolores

Tra questi anche quelli degli affetti più cari a Cristiano Ronaldo. La sua compagna Georgina ha infatti postato sui social una foto relativa alla videochiamata tra i due, mostrando un CR7 molto sorridente e in buona forma con la didascalia "La mia ispirazione". Pochi minuti dopo è arrivato anche il post della mamma del calciatore della Juventus Dolores Aveiro, che ha sfruttato a sua volta una storia di Instagram. Foto del suo rampollo con la maglia della nazionale del Portogallo e frase ad effetto per spronarlo a vincere questa ennesima sfida: "Dio dà delle grandi battaglie ai grandi guerrieri ed è un'altra guerra che vincerai figlio".