La notizia della positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo ha fatto in pochi minuti il giro del mondo. Il campione della Juventus, come confermato dalla Federcalcio portoghese, è asintomatico e si trova al momento già in isolamento presso il ritiro della nazionale lusitana. Non poteva mancare un messaggio di vicinanza social al calciatore da parte della sua compagna Georgina Rodriguez attraverso le sue Instagram stories. La stessa ha postato un'immagine di CR7 alle prese con l'isolamento relativa ad una videochiamata tra i due.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid, Georgina e la foto di CR7 in isolamento

La Federazione portoghese ha confermato che Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta all'interno del terzo caso di contagio all'interno della rosa dei lusitani dopo quelli di José Fonte e Anthony Lopes, i primi a lasciare il ritiro. Al momento CR7, secondo quanto si legge nella nota ufficiale, sta bene ed è asintomatico. Per la stella della Juventus che dunque ovviamente non sarà della partita contro la Svezia del suo neocompagno di squadra Kulusveski, è già scattato l'isolamento. A mostrare in anteprima un'immagine di CR7 alle prese con la quarantena ci ha pensato la sua compagna Georgina sui social.

La Rodriguez ha postato quasi in contemporanea alla diffusione della nota della Federcalcio portoghese, una foto relativa ad una conversazione in videochiamata con il suo fidanzato Cristiano Ronaldo. Nella stessa si vede l'attaccante portoghese steso sul letto, con la testa sul cuscino. Molto sorridente, Ronaldo è sembrato in buona forma, con Georgina che ha scelto di accompagnare lo scatto con la didascalia "Sei la mia ispirazione". Un modo per incoraggiare il calciatore che ora sarà costretto allo stop forzato, e ad un periodo di quarantena che gli impedirà di scendere in campo con la Juventus.