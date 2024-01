Cristiano Ronaldo ha comprato una casa sull’Isola dei Miliardari: ci vivono solo super ricchi Cristiano Ronaldo ha deciso di iniziare il 2024 nel migliore dei modi, regalandosi una villa extralusso in una delle zone più esclusive – e costose – di Dubai: Jumeirah Bay. Nessuno conosce il reale valore della nuova maison di Cr7 ma è certo che costa svariate decine di milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il 2023 ci aveva lasciati con Cristiano Ronaldo ancora una volta re dei bomber e il 2024 si apre ancora all'insegna del fenomeno portoghese ma questa volta per "meriti" extrasportivi. Sta, infatti, facendo il giro del web la sua ultima conquista da record lontano dai campi di calcio: una maison imponente, una mega villa acquistata a Jumeirah Bay, meglio conosciuta come l'‘Isola dei miliardari' di Dubai dal valore quasi incalcolabile, non inferiore a decine di milioni di euro.

Jumeirah Bay. Basta il nome per sognare ad occhi aperti perché è il posto dei sogni diventato realtà dallo scorso 2021, quando sul lungo litorale di Dubai è stata costruita un'isola artificiale esclusiva, raggiungibile solamente attraverso un lunghissimo ponte di 500 metri e che presenta solamente resort extralusso e megaville a schiera immerse nel verde con ogni possibile comfort. Non è un caso, dunque, che Jumeirah Bay sia semplicemente più conosciuta col suo appellativo che non lascia equivoci: l'Isola dei Miliardari.

L'Isola dei Miliardari alle porte di Dubai, con la classica forma a cavalluccio marino: è stata progettata durante la Pandemia

Non poteva non esserci, tra i suoi residenti, anche uno dei più iconici, fortissimi, conosciuti e ricchi calciatori: Cristiano Ronaldo. Che ha deciso di iniziare il suo 2024 nel migliore dei modi, regalando a sé e alla sua famiglia una maison dal valore al momento inestimabile visto che si sa soltanto che costerà svariate decine di milioni di euro. Poca cosa per il fuoriclasse portoghese che gioca in Arabia e ha un contratto da mille e una notte oltre a vivere di rendita con le sue svariate attività imprenditoriali che svariano dall'immobiliare ai capi d'abbigliamento, alle scarpe e linee di profumi.

Un particolare dell'Isola dei Miliardari con il resort extralusso di Bulgari

Secondo Bloomberg, la superstar portoghese ha acquistato una villa sull'isola che ospita solamente i super ricchi, e ci abdrà ad abitare nei primi mesi del 2024. Diventerà uno degli esclusi residenti che l'isola ha già tra magnati provenienti da tutto il mondo, soprattutto sauditi, israeliani, indiani e russi. Con una densità di ricchezza per chilometro quadrato che nessun'altra parte del mondo può al momento vantare. Del valore delle sue ville si sa solo qualcosa attraverso indiscrezioni.

Uno scorcio delle mega ville a disposizione il cui valore approssimativo si aggira attorno ai 40 milioni di euro

Quando venne progettata – durante il periodo della pandemia – il costruttore aveva rivelato che le maison avrebbero dovuto essere vendute per un valore complessivo di quasi 600 milioni di euro, con una media di 40 milioni di per proprietà. L'isola a forma di cavalluccio marino vanta anche diversi ristoranti raffinati, uno yacht club e un resort extralusso sulla spiaggia, mentre si affaccia direttamente sul mare aperto e sul famoso edificio Burj Khalifa. Ogni villa misura tra i 1.800 e i 4 mila metri, circondata da enormi spazi verdi.