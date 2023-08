Cristiano Ronaldo fa una foto con un avversario, ma è una trappola: la scoperta su Instagram Cristiano Ronaldo non poteva immaginare cosa avrebbe fatto poi il suo avversario con quella foto: la scoperta su Instagram.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre Leo Messi dà spettacolo negli Stati Uniti a suon di gol e giocate prodigiose, non è da meno in questo periodo il suo ‘rivale' Cristiano Ronaldo, che ha inaugurato la nuova stagione trascinando il suo Al Nassr nella finale della Champions League araba. Il match per il titolo, in programma oggi, vedrà di fronte l'Al Hilal, uscito rinforzatissimo dal faraonico mercato delle ultime settimane: Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Malcom hanno reso la squadra una corazzata. D'altro canto anche l'Al Nassr ha fatto una campagna massiccia, affiancando Sadio Mané a Ronaldo in attacco e prendendo anche Brozovic, Seko Fofana e Alex Telles.

È esattamente questo il livello di spettacolo che ci si attende dal calcio saudita dopo che ha rivoluzionato il mercato mondiale come mai si era visto prima. La luce dei riflettori più potente non può che fare piacere a CR7, che da prima donna aspettava solo questo: a 38 anni il campione portoghese è più che mai competitivo, come dimostra il suo bottino in questa Champions araba. Col rigore che ha deciso la semifinale con l'Al Shorta, seguito dall'esultanza con tanto di segno della croce che è proibito fare in pubblico in Arabia Saudita, Ronaldo si è portato a quota quattro reti in cinque partite.

Cristiano Ronaldo è partito a palla nella sua seconda stagione con l’Al Nassr

La semifinale vinta 1-0 contro il club di Baghdad è stata peraltro l'occasione per qualcosa di non molto piacevole per l'ex juventino, che è stato preso in giro da un avversario. Il 20enne nazionale iracheno Ahmed Zero, che è rimasto in panchina per tutto il match, ha chiesto a Ronaldo di scattare una foto assieme, il che è stato fatto senza problemi e con un bel sorriso da Cristiano. Il cinque volte Pallone d'Oro non poteva certo pensare che quella richiesta era una trappola.

Qualche ora dopo, infatti, il giocatore dell'Al Shorta ha pubblicato lo scatto sul proprio profilo Instagram, con questa beffarda didascalia: "Con il secondo miglior giocatore della storia". Sottintendendo il fatto che il primo sia Leo Messi ed infatti il post è stato inondato di commenti inneggianti al campione argentino. Vatti a fidare…