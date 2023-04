Cristiano Ronaldo fa un gesto osceno verso i tifosi avversari: cantavano il coro che odia di più Gara da dimenticare per Cristiano Ronaldo che nell’ultima sconfitta rimediata dal suo Al Nassr si è reso protagonista in un bruttissimo gesto volgare nei confronti dei tifosi avversari che lo provocavano cantando il coro che lui odia di più.

A cura di Michele Mazzeo

Brutto periodo per Cristiano Ronaldo e il suo Al Nassr che con la sconfitta contro l'Al-Hilal vede allontanarsi la possibilità di conquistare il titolo nel campionato saudita. Il portoghese, a secco per la seconda partita consecutiva, durante e dopo il match ha tradito il proprio nervosismo, segno di un momento non facile per lui né dentro né fuori dal campo (con le insistenti voci di una presunta crisi con la compagna Georgina Rodriguez).

L'esonero dell'allenatore Rudi Garcia (sul quale avrebbe avuto un ruolo decisivo proprio CR7) non è servito dunque a dare la tanto attesa svolta all'Al Nassr. E nemmeno a placare i mal di pancia del 38enne cinque volte Pallone d'Oro che, dopo il plateale sfogo nell'ultimo match con il francese in panchina, anche nell'incontro valido per la 25ª giornata della Saudi Professional League giocato contro l'Al-Hilal si è reso protagonista di un comportamento sopra le righe, travalicando anche i confini della buona educazione.

Già nel corso della gara infatti il fenomeno di Funchal ha dato prova di essere eccessivamente nervoso. Mentre la sua squadra era sotto 1-0 (alla fine ha perso 2-0), Cristiano Ronaldo ha infatti afferrato un avversario per il collo in un corpo a corpo strascinandolo a terra.

Un brutto gesto da parte del fuoriclasse portoghese graziato dall'arbitro che in quell'occasione gli ha estratto solo un cartellino giallo, ma purtroppo per lui non sarà quello il gesto più brutto compiuto dall'ex Real Madrid, Juventus e Manchester United durante la serata.

Rientrando negli spogliatoi a fine match infatti Cristiano Ronaldo ha rivolto un gesto osceno ai tifosi avversari che lo stavano provocando cantando il coro che lui odia più di ogni altro. La reazione di CR7 al coro "Messi, Messi!" è stata difatti vergognosa: il lusitano ha difatti risposto toccandosi più volte i genitali e rivolgendo smorfie di sfida nei confronti dei supporter dell'Al-Hilal. Le immagini di quel gestaccio immortalato dalle telecamere hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo destando scandalo e indignazione soprattutto perché fatto da uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi che questa volta né in campo né fuori si è dimostrato un campione.