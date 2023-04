Rudi Garcia a un passo dall’esonero, Cristiano Ronaldo cambia l’allenatore dell’Al-Nassr Rudi Garcia molto presto dovrebbe essere esonerato dall’Al-Nassr. Il tecnico francese sembra paghi a caro prezzo, oltre che i risultati, il cattivo rapporto con Cristiano Ronaldo.

A cura di Alessio Morra

Cristiano Ronaldo ancora una volta ‘decide' le sorti di un allenatore. Il calciatore portoghese, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto la ‘testa' di Rudi Garcia, che starebbe per essere esonerato dall'Al Nassr. Tra i due non correrebbe buon sangue, e gli ultimi risultati rappresentano la cosiddetta e classica goccia che fa traboccare il vaso.

Dunque l'esonero è a un passo. Manca l'ufficialità. Ma secondo quanto riporta Marca, all'ex tecnico della Roma sarebbe stato già annunciata la notizia. Rudi Garcia era arrivato in estate all'Al-Nassr, aveva preso il posto dell'argentino Russo, e da gennaio si è ritrovato in squadra CR7, stella del calcio mondiale, che continua a segnare, e a migliorare i suoi record, ma che ‘rischia' di non vincere altri trofei. E proprio i risultati negativi avrebbero accelerato il processo decisionale. Perché alla base comunque ci sono rapporti complicati, a dir poco, tra Ronaldo e Garcia, poco apprezzato dallo spogliatoio.

Al momento della firma, lo scorso gennaio, CBS Sport, scrisse che Ronaldo avrebbe avuto con l'Al-Nassr i pieni poteri e avrebbe potuto, volendo, anche decidere di sollevare l'allenatore in carica.

Marca ha scritto: "La goccia che ha fatto traboccare il vaso per la pazienza dei vertici sauditi è stato un confronto che Garcia ha avuto con i suoi giocatori nello spogliatoio, circostanza che ha fatto scattare il suo definitivo addio". I risultati dell'Al Nassr, al netto dei gol di Cristiano Ronaldo, non sono totalmente esaltanti, ma nemmeno troppo deludenti.

Il club occupa la seconda posizione in classifica, è a 3 lunghezze dall'Al-Ittihad capolista, guidato dal portoghese Nuno Espirito Santo, ed è stato eliminato nelle semifinali della Supercoppa araba in semifinale. Con il probabile cambio di allenatore Ronaldo e l'Al Nassr provano a dare una scossa al club, che ha a disposizione sette giornate per conquistare il titolo.

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo esprime un parere negativo su un allenatore, che poi viene liquidato. Era successo già con la Juventus sia con Allegri che con Sarri. Ovviamente certezze assolute non ce ne sono, ma in passato parecchi spifferi avevano lasciato intendere che CR7 non ha avuto un rapporto idilliaco con i tecnici toscani. Il portoghese ebbe un ruolo importante anche nell'addio di Benitez al Real Madrid, sostituito poi Zidane, ma non in quello di Solskjaer con il Manchester United, al quale al momento dell'addio regalò delle belle parole.