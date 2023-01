Cristiano Ronaldo esce dal campo e i tifosi si prendono gioco di lui: urlano tutti il nome di Messi Cristiano Ronaldo vede sfumare il suo primo trofeo in Arabia Saudita con il ko in Supercoppa del suo Al Nassr. Il portoghese esce dal terreno di gioco e sente il pubblicato gridargli di continuo il nome di Messi. Un coro beffardo che accompagna la sua prima delusione in questa nuova avventura calcistica.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'amichevole di lusso giocata qualche giorno fa contro il PSG aveva forse illuso i tifosi dell'Al Nassr convinti di aver visto finalmente il vero Cristiano Ronaldo in campo. Il portoghese si distinse con una doppietta, di cui un gol realizzato su rigore, e in generale una prestazione importante che sembrava aver convinto tutti. Era chiaro a tutti che l'obiettivo del portoghese fosse quello di dimenticare presto la delusione dei Mondiali, il caos col Manchester United e proiettarsi verso questa nuova avventura.

L'occasione capita subito con la semifinale di Supercoppa araba contro l'Al-Ittihad allenato da un altro portoghese come Nuno Espirito Santo, ovvero l'ex tecnico del Tottenham. Una gara in cui però CR7 non è riuscito ad andare in gol e soprattutto la sua squadra è stata sconfitta 3-1 al King Fahd International Stadium di Riad. Davanti a 65.000 spettatori Cristiano Ronaldo è rimasto in campo per 90 minuti ma non è riuscito a centrare il bersaglio distinguendosi solo con qualche fiammata. Alla fine la sua prestazioni risulterà non del tutto positiva, quasi in ombra, opaca come l'esordio ufficiale con l'Al Nassr contro l'Al-Ettifaq. Ma c'è di più, perché all'uscita dal terreno di gioco i tifosi avversari, una volta finita la partita, gli riservano un coro alquanto beffardo.

Le immagini di un video diventato immediatamente virale, mostrano Cristiano Ronaldo uscire leggermente zoppicante dal terreno di gioco accompagnato da alcuni membri dello staff tecnico dell'Al Nassr. Il giocatore, una volta imboccata la strada per il tunnel che collega il campo agli spogliatoi, viene sorpreso dal coro dei tifosi avversari. Ad un certo punto dalle tribune si sente: "Messi, Messi, Messi". Una voce che piano piano diventa sempre più forte fino a raggiungere un cospicuo numero di persone. Una sorta di sfottò per il portoghese che aveva giocato contro l'argentino l'amichevole in Arabia di qualche giorno fa.

Cristiano Ronaldo non fa una piega, ma sembra essere incuriosito da questa iniziativa dei tifosi avversari. Nelle immagini che seguono si vede il portoghese alzare la testa nel tentativo di cercare di capire cosa stessero dicendo. Una volta ascoltato, riabbassa il capo prima di dare un'ultima e rapida sbirciatina per assicurarsi che davvero stessero urlando tutti insieme il nome di Messi. Di certo Cristiano Ronaldo non pensava di trovarsi dei tappeti rossi una volta giunto in Arabia Saudita, ma di certo non doversi nuovamente confrontare con la sua atavica rivalità sportiva. Nel frattempo ha dovuto rimandare l'appuntamento con il 35° trofeo della sua carriera facendo ritorno in campo il prossimo 3 febbraio, nella trasferta contro l'Al-Fateh.