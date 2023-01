Cristiano Ronaldo dirige anche il mercato dell’Al-Nassr: ha chiesto un suo fedelissimo in squadra La nuova sfida di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr potrebbe coinvolgere anche altri suoi ex compagni. Il portoghese sta dirigendo con la società il mercato provando a portare in Arabia un suo fedelissimo e anche Cuadrado dalla Juventus.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo è arrivato all'Al-Nassr con una grande carica. Il portoghese, per la prima volta lontano dall'Europa, vuole vincere subito a 37 anni anche in Arabia Saudita. Compito non difficilissimo visto l'enorme esborso di denaro del club che oltre a CR7 in squadra può contare già su altri nomi di grande livello. Purtroppo per Rudi Garcia però, oggi Ronaldo non ha potuto fare il suo esordio con l'Al-Nassr. L'ex United non figura nell'elenco dei giocatori titolari che scenderanno in campo contro Al Taie e non è presente nemmeno in panchina.

Il giocatore infatti non può essere ancora registrato se prima l'Al-Nassr non libera un posto per far spazio a un altro straniero. Attualmente infatti sono 8 in rosa, limite consentito dal regolamento. Ecco perché per vedere Cristiano Ronaldo in campo bisognerà attendere la cessione di uno di loro per poter poi subito tesserarlo e farlo giocare regolarmente. Nel frattempo il giocatore sembra essersi integrato al meglio anche all'interno del club. Secondo Marca infatti il giocatore, già in fase di contrattazione, avrebbe chiesto alla società di provvedere ad acquistare anche altri giocatore del suo spessore, uno su tutti: Pepe. Il difensore è un suo fedelissimo, ma non è il solo.

Dire che stia gestendo il mercato del club arabo forse è troppo, ma che sicuramente la sua voce conti parecchio questo sì. Il quotidiano spagnolo fa infatti sapere come il portoghese abbia fatto subito il nome di Pepe facendolo saltare fuori nelle prime conversazioni già avute dal club con Cristiano Ronaldo a Riyadh. Il centrale, di cui il presidente del Porto ha recentemente dichiarato di volerlo trattenere nel club finché vuole, è diventato uno dei bersagli desiderati del club saudita.

Il gesto di Pepe che si tolse ai Mondiali la fascia da capitano per darla a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Pepe sono stati compagni di mille battaglie al Real Madrid, anche nel momento più difficile con José Mourinho hanno fatto fronte comune. Durante i Mondiali, quando Cr7 fece il suo ingresso in campo dalla panchina, il difensore si tolse la fascia da capitano che aveva al braccio per consegnarla a lui come segnale immenso di grande rispetto per il campione. I due infatti si stimano tantissimo e per questo Cristiano Ronaldo lo vorrebbe in squadra subito.

Cristiano Ronaldo e Cuadrado insieme con la maglia della Juventus.

Ma il nome di Pepe non sarebbe il solo fatto da CR7 in questi giorni. Il portoghese starebbe letteralmente facendo valere la sua voce chiedendo al club di avvicinarsi anche a Juan Cuadrado della Juventus. Il giocatore è in scadenza di contratto con i bianconeri e Ronaldo, dopo aver condiviso con lui proprio l'esperienza con la Vecchia Signora, vorrebbe averlo in squadra anche all'Al-Nassr. Il colombiano non dovrebbe infatti rinnovare il contratto con i bianconeri scegliendo con calma la sua prossima destinazione.