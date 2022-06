Cristiano Ronaldo dà il cinque al raccattapalle, il bambino non ci può credere: ha toccato un Dio Un piccolo gesto diventa enorme agli occhi di un giovane raccattapalle impegnato a bordo campo in una partita casalinga del Portogallo: Cristiano Ronaldo gli dà il cinque, lui impazzisce di gioia.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo appartiene a quel novero di campionissimi il cui carisma può produrre effetti sulle persone tali da travolgere la loro sfera emotiva. Se poi si parla di giovanissimi connazionali che idolatrano il bomber lusitano, anche un episodio all'apparenza piccolo può avere conseguenze grandi. Il Portogallo in questi giorni è impegnato, come tutte le altre Nazionali europee, nelle partite di Nations League: dopo 4 giornate è al secondo posto del Girone 2 della Lega A con 7 punti, uno in meno della capolista Spagna e 3 in più della Repubblica Ceca, con la Svizzera in ultima posizione.

Cristiano Ronaldo e Pepe sono ancora i pilastri del Portogallo

Nel penultimo match giocato dalla squadra di Fernando Santos in casa contro i cechi – vittoria per 2-0 grazie alle reti di Joao Cancelo e Gonçalo Guedes – mentre l'immortale Pepe si rendeva protagonista di uno scatto che ne ha evidenziato la mostruosa condizione atletica, Ronaldo è stato immortalato in un video diventato virale per un gesto che non ha nulla a che fare con quanto accaduto all'interno del rettangolo di gioco.

Nel filmato – girato dal telefonino di un tifoso dietro la porta della Repubblica Ceca – si vede CR7 entrare in area sulla destra, andare sul fondo e scodellare un pallone al centro provando a scavalcare il portiere, che tuttavia riesce a smanacciare in calcio d'angolo. A quel punto Ronaldo si appoggia ai cartelloni pubblicitari dandogli un paio di colpi per sfogare la propria delusione per l'occasione sfumata, e un giovane raccattapalle corre verso di lui allungandogli la mano alla ricerca del cinque.

Il ragazzo evidentemente non sperava che il suo gesto sarebbe stato ricambiato da Ronaldo, soprattutto considerando il momento, ed invece l'attaccante del Manchester United gli ha dato un bel cinque, provocando la reazione incredula del raccattapalle che è corso via mettendosi la mano in testa per quanto appena vissuto. Per lui, cresciuto col mito di Cr7, deve essere stato come toccare un Dio calato in terra. Ronaldo, che aveva messo a segno una doppietta nel precedente 4-0 rifilato a Lisbona alla Svizzera, è stato poi dispensato dal match di ritorno contro gli elvetici, che ha visto il Portogallo sconfitto per 1-0 domenica sera.