Cristiano Ronaldo batte un record mondiale dopo che il Real annuncia Mbappé: gli basta un commento Cristiano Ronaldo è madridista e non lo nasconde: un suo commento al post di Kylian Mbappé dopo il suo annuncio da parte del Real batte un record mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo ha battuto un record mondiale soltanto per aver risposto alla notizia del trasferimento di Kylian Mbappe dal PSG al Real Madrid. Da mesi era ormai il segreto di Pulcinella che il 25enne francese a fine stagione avrebbe lasciato i parigini per approdare a parametro zero alla corte di Ancelotti e l'annuncio ufficiale è arrivato lunedì scorso, appena dopo la finale di Champions vinta dal Real. Un annuncio via social che ovviamente ha provocato un hype planetario e ha risvegliato il tifo madridista di Ronaldo, che ha scritto anche lui un commento entusiasta sotto un altro post su Instagram, quello con cui il calciatore francese mostrava se stesso bambino in maglia Real.

Il commento di Cristiano Ronaldo da record mondiale

"Tocca a me… (qua mette l'emoji degli occhi spalancati). Sono emozionato di vederti illuminare il Bernabeu", ha scritto il 39enne campione portoghese, aggiungendo l'hashtag #HalaMadrid e provocando a sua volta una reazione a catena di entusiasmo per le sue parole. Una reazione che si è quantificata in un numero mostruoso di ‘like': ad ora siamo quasi a 5 milioni, ma già da un po' era stato battuto il record mondiale per il commento con più ‘mi piace' nella storia di Instagram (ne aveva 3,7 milioni).

Il commento di Cristiano Ronaldo al post su Instagram di Kylian Mbappé

Nel suo post Mbappé aveva parlato di "un sogno diventato realtà" e dell'orgoglio di "far parte del club dei miei sogni". Poi il campione francese aveva mandato un messaggio a tutti i madridisti: "Non vedo l'ora di vedervi". Ma probabilmente neanche lui pensava che all'appello su unisse pure Ronaldo, che col Real ci ha giocato 9 stagioni, vincendo tutto quello che c'era da vincere, incluse ben 4 Champions League.

Ronaldo è madridista, non lo nasconde

Adesso il portoghese – che sta spendendo gli ultimi spiccioli di carriera nell'Al Nassr in Arabia Saudita, dove peraltro in due anni non è ancora riuscito a vincere un titolo – può osservare e commentare le vicende del calcio europeo con maggiore distacco, senza paura di far sapere a tutti che il suo cuore è tuttora devoto al Real Madrid. Le sue parole hanno generato non solo milioni di like da record, ma anche quasi 100mila commenti. Cifre che sono irraggiungibili per la quasi totalità dei post sulla faccia della terra, figurarsi per un commento…