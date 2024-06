video suggerito

Il messaggio d’amore di Mbappé al Real: pubblica le sue foto da bambino con la maglia dei Blancos Mbappé saluta il Real Madrid con quattro foto di quando era un bambino: sono solo l’antipasto di quello che accadrà dopo il trasferimento ai Blancos. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poche parole affidate ai social, con le fotografie che questa volta si prendono tutta la scena. Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Kilyan Mbappé e il francese ha risposto nel modo più bello, facendo un lungo viaggio tra i ricordi che lo collegano in modo indissolubile alla camiseta blanca.

Non c'è ancora nessuna foto di lui con la maglia degli spagnoli, almeno non di adesso. Su Instagram Mbappé ha voluto dedicare parole d'amore alla sua nuova squadra rispolverando dalla soffitta vecchie immagini di quando era bambino, dimostrando il grande tifo per il Real che lo ha sempre accompagnato.

Le foto pubblicate da Mbappé

Gli scatti ci riportano indietro nel tempo, a quando il francese era soltanto un bambino con un futuro tutto da scrivere. Mai si sarebbe aspettato di tornare a Madrid diversi anni dopo come la grande superstar della squadra: nelle immagini si vede Mbappé che indossa la felpa del Real come un qualsiasi tifoso, con un grande sorriso e gli occhi sognanti.

Il giocatore posa sotto al poster della squadra spagnola e poi ancora alle porte del centro sportivo. C'è anche un'immagine in cui è in piedi accanto a un giovane Cristiano Ronaldo che gli tocca la testa. Sembra una piccola anticipazione del destino che lo avrebbe atteso di lì a pochi anni, arrivato con l'annuncio ufficiale del suo nuovo club.

Il messaggio al Real Madrid

Accanto alle fotografie Mbappé ha voluto lasciare anche qualche parola, una sorta di lettera d'amore rivolta alla squadra e a tutti i tifosi che già lo aspettano per vincere ancora insieme nella prossima stagione. "Un sogno che si avvera" lo ha definito il francese ed effettivamente vedendo quelle immagini è difficile non credergli.

Poi parla direttamente a tutti i tifosi: "Felicissimo e orgoglioso di entrare nel mio club dei sogni. Nessuno può capire quanto sono eccitato in questo momento. Non vedo l'ora di vedervi Madridisti e grazie per il vostro incredibile supporto".