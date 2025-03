video suggerito

Una maglia del Sassuolo spunta nel pubblico del Wrestling negli USA: "Vedete quello che vedo io?"

A cura di Vito Lamorte

La maglia del Sassuolo spunta all'evento WWE alle spalle di Cody Rhodes, durante il promo del campione che sfiderà John Cena dopo il suo turn heel a Wrestlemania. Nel corso dell'ultima puntata di Smackdown, show settimanale della WWE, sugli spalti della Wells Fargo Center Arena di Philadelphia è spuntato un tifoso con la maglia del club emiliano e questo episodio è diventato virale nel giro di poche ore in Italia.

Nessuno sa chi sia ma il club neroverde non si è fatto sfuggire l'occasione è ha pubblicato due foto sull'account ufficiale scrivendo: "Vedete quello che vedo io?".

La maglia del Sassuolo all'evento WWE alle spalle di Cody Rhodes

Una situazione alquanto insolita che si è verificata durante il promo del campione WWE Cody Rhodes, che sfiderà John Cena dopo il suo turn heel a Wrestlemania. Quando c'è stato il primo piano sulla faccia del campione, ecco che alle sue spalle era ben visibile una maglia del Sassuolo, con le classiche strisce neroverdi: seppur un po' sfocata era molto riconoscibile e gli italiani che seguono il wrestling l'hanno subito capito cosa avevano di fronte.

Invece del messaggio di sfida di Cody Rhodes a John Cena, il pubblico italiano è rimasto colpito dalla presenza inattesa della magli del Sassuolo tra il pubblico del palazzetto. Subito l'episodio è diventato virale e, come anticipato, l'account ufficiale del Sassuolo ha pubblicato due foto con questa didascalia: "Vedete quello che vedo io?".

Quello che ha fatto più riflettere è proprio la scelta della maglia, visto che il Sassuolo ha conosciuto il grande calcio da non molti anni pur essendo stato fondato nel 1920 e ha una platea di tifosi non vastissima: un caso davvero da studiare.

Sassuolo primo in Serie B: il ritorno in Serie A è più vicino

Il Sassuolo sta facendo un campionato sontuoso in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno e il ritorno in Serie A è sempre più vicino: i neroverdi sono primi con quasi 10 punti di distacco sulla seconda (+8 sul Pisa) e un percorso sempre in crescendo per la squadra allenata da Fabio Grosso che, con molta probabilità, tornerà nella massima serie dopo soltanto un anno di cadetteria.