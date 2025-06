video suggerito

Il Mondiale per Club non tira, la Fifa usa un trucco per far sembrare gli stadi pieni di pubblico Così la Fifa prova a mascherare gli aspetti critici del torneo in America: biglietti svenduti in occasione della gara inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly, ricorso a inquadrature "intelligenti" se necessarie.

Spostare i tifosi che hanno acquistato i biglietti all'interno degli stadi del Mondiale per Club 2025. Oppure adottare inquadrature "intelligenti". È l'espediente utilizzato dalla Fifa per evitare che le telecamere inquadrino i larghi vuoti sugli spalti, offrendo così un'immagine poco esaltante della competizione sulla quale la Federazione internazionale ha puntato molto avendo firmato un accordo da 1 miliardo di dollari con Dazn per trasmettere l'evento in tutto il mondo.

L'obiettivo? Evitare il palese imbarazzo per una situazione paradossale: nonostante il battage mediatico e i prezzi dei tagliandi notevolmente ridimensionati, il torneo in America "non tira o tira poco" e i ticket prenotati sembra siano stati al di sotto delle attese. E i vertici del calcio internazionale non possono permettersi che il trofeo, rivoluzionato nel format (sia quanto a durata sia a numero di squadre partecipanti), faccia una brutta figura. Si giustifica così la necessità di offrire un ritocco intelligente delle inquadrature che, al netto dei chiarimenti offerti da parte della stessa Fifa (che ha spiegato come sia una pratica molto comune per i grandi eventi), non è riuscita a dissolvere le perplessità sull'interesse tutt'altro che spasmodico per la competizione.

I biglietti "svenduti" per la gara inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly

Alcuni dati aiutano a comprendere a che punto è la situazione. Il primo è un riferimento alla partita inaugurale disputata e mandata in onda nella notte italiana, ne parlano con dovizia di dettagli i media inglesi: l'Hard Rock Stadium ha ospitato il match tra l'Inter Miami di Messi e l'Al-Ahly (finito 0-0 grazie alle prodezze dei portieri) agli studenti di un collage locale è stato offerto un pacchetto di 5 biglietti a soli 20 dollari (17 euro) mentre a dicembre scorso, quando è stato effettuato il sorteggio, i posti più economici erano stati messi in vendita al costo di 349 dollari (300 euro). Chiaro lo scopo: la prima gara del Mondiale per Club andava preservata a tutti i costi. Cosa è successo? Molti di coloro che avevano acquistato i tagliandi in anticipo hanno ricevuto un rimborso parziale o altre agevolazioni di cui beneficiare.

Stadio metà vuoto, la parte vacante non sarà inquadrata

Altro aspetto critico della vicenda che riguarda le presenze degli spettatori: come si presenterà il Bank of America Stadium di Charlotte dove è in programma uno degli incontri degli ottavi di finale: la capienza è di 74.867 posti ma, allo stato dei fatti, lo scenario che si presenterà sarà tutt'altro che traboccante di pubblico. In buona sostanza, l'impianto sarà diviso a metà: una parte che accoglie un buon numero di spettatori, un'altra desolatamente vuota. Ma questo non verrà mostrato dalle telecamere o, al massimo, si chiederà alle persone il sacrificio di accomodarsi altrove, senza rimetterci nulla.