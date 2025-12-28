Cremonese-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Cremonese-Napoli è la partita della 17ª giornata che si gioca oggi alle 15 con diretta tv, in streaming e in esclusiva su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Nicola e Conte.

Cremonese–Napoli è la partita della 17ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 15 con diretta tv in chiaro e in esclusiva su DAZN. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla conquista della Supercoppa italiana e deve vincere sia per consolidare la posizione tra le prime quattro della zona Champions sia per tenere testa alle dirette concorrenti nella corsa scudetto. Gli azzurri hanno anche una gara da recuperare, quella non disputata a causa del trofeo in Arabia Saudita: la sfida col Parma si disputerà il 14 gennaio 2026 alle 18:30. I lombardi, che nell'ultimo turno hanno pareggiato (0-0) all'Olimpico contro la Lazio, sono all'11° posto in classifica, un risultato estremamente positivo, e staccati di ben 9 punti dalla zona retrocessione.

Come arrivano Cremonese e Napoli al match odierno? Entrambe sono in salute. Il tecnico dei grigiorossi, Nicola, ha di nuovo a disposizione Payero, che ha scontato la squalifica, ma non Ceccherini, espulso contro la Lazio. Quanto ai partenopei, l'orientamento è affidarsi alla stessa formazione che s'è disimpegnata in Supercoppa.

Partita: Cremonese-Napoli

Dove: Stadio Giovanni Zini, Cremona

Quando: domenica 28 dicembre 2025

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN, DAZN 1

Streaming: DAZN

Competizione: 17ª giornata Serie A.

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv: la diretta in chiaro

Cremonese-Napoli sarà visibile in chiaro e in diretta tv solo per gli abbonati a DAZN. Si potrà assistere al match anche sintonizzandosi su DAZN 1, canale 214 di Sky (per coloro che hanno attivato il servizio). La telecronaca è condotta da Riccardo Gentile, che ha al suo fianco Dario Marcolin per il commento tecnico.

Cremonese-Napoli, dove vederla in streaming: l'orario

Ore 15, ci sarà il fischio d'inizio di Cremonese-Napoli. L'incontro sarà visibile anche in diretta streaming ma sempre e solo su DAZN collegandosi direttamente al sito oppure sfruttando la app o, ancora, utilizzando dispositivi quali Chromecast, PlayStation, Xbox, TIMVISION box.

Cremonese-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Bonazzoli e Vardy guideranno l'attacco della Cremonese. Neres e Lang dietro Hojlund costituiranno il reparto offensivo dei partenopei. Di seguito le scelte di Nicola e di Conte:

CREMONESE (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte.