Lazio e Cremonese non si fanno male, all’Olimpico finisce 0-0: poche occasioni e ritmi bassissimi

Lazio e Cremonese non si fanno male nel primo anticipo della 16a giornata di Serie A, allo stadio Olimpico finisce 0-0: poche occasioni e ritmi bassissimi per le squadre di Maurizio Sarri e Davide Nicola.

La Lazio ci prova, la Cremonese si difende bene: finisce 0-0

Dopo un primo tempo con zero occasioni e ritmi bassissimi all'Olimpico, la ripresa vede entrambe le squadre provare ad essere pericolose ma il match non svolta in alcun modo: le squadre hanno faticato a rendersi realmente pericolose dalle parti di Audero e Provedel.

Nel finale i biancocelesti hanno provato a mettere un po' di pressione ma la Lazio ha faticato a trovare soluzioni efficaci negli ultimi metri. Nel secondo tempo la squadra di Sarri ha protestato per due episodi che avrebbero potuto portare al dischetto ma l’arbitro Pairetto ha valutato entrambe le situazioni senza esitazioni, lasciando proseguire il gioco.

All’Olimpico è andato in scena anche il debutto assoluto di Flaminia, la nuova aquila biancoceleste, mentre l’attesa per tornare al successo è stata rimandata.

Lazio-Cremonese, il tabellino

RETI: /

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (dal 36’st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (dal 17’st Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (dal 17’st Noslin). All. Sarri

CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (dal 23’st Ceccherini); Barbieri (dl 42’st Floriani), Grassi (dal 23’st Vandeputte), Bondo, Pezzella; Johnsen (dal 30’st Zerbin), Vardy, Bonazzoli (dal 30’st Sanabria). All. Nicola

ARBITRO: sig. Luca Pairetto – Sez. Nichelino (TO).

AMMONITI: 38’pt Pedro (L), 43’pt Grassi (C ), 23’st. Barbieri (C ), 32’st Romagnoli (L), 35’st. Pezzella (C ), 45’st+2 Gila (L).

ESPULSI: 45’st+3 Ceccherini (L).