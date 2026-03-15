Lazio-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: fischio d’inizio

L'allenatore rossonero alla vigilia di Lazio-Milan ha parlato della possibile rimonta Scudetto: "Si fanno molte chiacchiere su rimonta o non rimonta. Potremo riuscirci solo se l'Inter perderà diverse partite e noi vinceremo le nostre gare".

Sul match dell'Olimpico: "Dopo la vittoria nel derby eravamo tutti contenti, soprattutto per i 3 punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici. La squadra si è ripresentata serena e tranquilla. Ora pensiamo alla Lazio: le squadre di Sarri sono difficili da affrontare, chiudono bene gli spazi, hanno ottima tecnica. Siamo arrivati a 60 punti, che non bastano né per arrivare in Champions né per vincere lo Scudetto. Mettiamoci un altro mini obiettivo: arrivare a 70. Per entrare nei primi 4 posti, bisogna sicuramente vincere altre 5 partite".