Lazio-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: fischio d’inizio

La diretta live della partita Lazio-Milan per la 29a giornata di Serie A. Il risultato è 0-0. Formazioni ufficiali: Sarri punta sul tridente formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni, Allegri senza Rabiot e con l'attacco Leao-Pulisic. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Occasione per il Milan: Pavlovic vicino al gol
Manovra al limite dell'area e Pavlovic che entra in area e conclude, con Provstgaard che si immola e devia in angolo
Lazio-Milan in diretta, inizia la partita
Fischio d'inizio allo stadio Olimpico: via a Lazio-Milan.
I tifosi della Lazio all'Olimpico per l'ultima volta in stagione: niente derby e Inter?
La sfida tra Lazio e Milan potrebbe essere l’ultima della stagione con la presenza dei gruppi organizzati biancocelesti sugli spalti dell’Olimpico. La protesta dei tifosi contro il presidente Claudio Lotito prosegue, ma per questa partita gli ultras hanno scelto di tornare allo stadio prima di una nuova fase di contestazione.
Attraverso un comunicato ufficiale, i gruppi del tifo organizzato hanno spiegato che la gara contro il Milan rappresenterà l’ultimo appuntamento stagionale a cui assisteranno sugli spalti. Dopo questa partita, infatti, non è prevista la loro presenza per le successive sfide, compresa quella contro l’Inter, mentre rimane ancora incerta la decisione riguardo al derby.
Lazio-Milan, le formazioni ufficiali
Le scelte di Sarri e Allegri per Lazio-Milan.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic: Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
Allegri: "Rimonta Scudetto? C'è un solo modo, le altre sono solo chiacchiere"
L'allenatore rossonero alla vigilia di Lazio-Milan ha parlato della possibile rimonta Scudetto: "Si fanno molte chiacchiere su rimonta o non rimonta. Potremo riuscirci solo se l'Inter perderà diverse partite e noi vinceremo le nostre gare".
Sul match dell'Olimpico: "Dopo la vittoria nel derby eravamo tutti contenti, soprattutto per i 3 punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici. La squadra si è ripresentata serena e tranquilla. Ora pensiamo alla Lazio: le squadre di Sarri sono difficili da affrontare, chiudono bene gli spazi, hanno ottima tecnica. Siamo arrivati a 60 punti, che non bastano né per arrivare in Champions né per vincere lo Scudetto. Mettiamoci un altro mini obiettivo: arrivare a 70. Per entrare nei primi 4 posti, bisogna sicuramente vincere altre 5 partite".
Sarri in conferenza: "Cosa invidio ad Allegri? Il fatturato del Milan..."
Maurizio Sarri nella conferenza pre-partita ha lanciato un messaggio importante ai tifosi, con sguardo al futuro: "I laziali hanno avuto grande peso anche nelle mie scelte passate, non solo in quelle future. Questo ambiente mi piace, ho sintonia con la gente. Solitamente non vado sotto la curva per rispetto dei miei giocatori, il palco devono averlo loro. Penso che domani andrò. Sono contento di rivederli allo stadio, speriamo di ringraziarli anche sul campo".
Sul Milan: "Il Milan ti dà la sensazione di essere tu ad avere la partita in mano, ma non è così. Il momento più pericoloso contro di loro è quando abbiamo palla noi, in quel momento sono eccezionali".
E alla domanda "Cosa invidia di Allegri?", Sarri passa dal campo all'economia: "Allena la società che ha il fatturato più alto in Italia, chiaro possano permettersi giocatori importanti. Qualcosa gliela invidio, ma fa parte del gioco".
Come arriva il Milan alla gara con la Lazio
Il Milan arriva alla sfida dell'Olimpico dopo la vittoria nel derby che ha riacceso la corsa Scudetto. I rossoneri scendono in campo sapendo già il risultato dell’Inter contro l’Atalanta ma dovrà continuare il suo percorso di crescita per mettere pressione ai ‘cugini' e raggiungere alla Champions League.
Come arriva la Lazio alla partita di oggi
La Lazio viene dalla vittoria in extremis col Sassuolo e dal pareggio per 2-2 nella semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta: la squadra di Maurizio Sarri non vive un grande momento e da diverse settimane sta attraversando la contestazione alla società ma contro il Milan ritrova i tifosi. Negli ultimi dodici precedenti all’Olimpico peraltro regna un perfetto equilibrio, con 4 vittorie per parte e altrettanti pareggi.
Dove vedere Lazio-Milan di Serie A in TV e streaming
Lazio-Milan chiude il programma della 29ª giornata di Serie A con il posticipo in calendario questa sera alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN sia in tv sia in streaming.
Per questa occasione, però, la piattaforma offrirà la visione anche gratuitamente e in chiaro, non soltanto agli abbonati. Gli utenti potranno registrarsi senza costi e senza alcun vincolo di abbonamento futuro, accedendo alla diretta dell’evento fino a un limite massimo di due milioni di spettatori.
Chi si collegherà potrà seguire l’intera copertura della serata, dal pre-partita fino al dopogara con analisi e interviste ai protagonisti. In studio ci sarà come sempre Diletta Leotta, affiancata da Massimo Ambrosini, Hernanes e Davide Bernardi per commentare la sfida e discutere i temi della giornata.