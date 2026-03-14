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Udinese-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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14 Marzo 2026 17:45
Ultimo agg. 18:46
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La diretta live della partita Udinese-Juventus per la 29ª giornata di Serie A. Allegri può puntare su Boga in attacco e Yildiz falso nove mentre i friulani si aggrappano a Zaniolo e Devis. Diretta TV su e streaming su DAZN.

18:45

Spalletti sceglie di non parlare in conferenza stampa

Spalletti sceglie di non parlare in conferenza stampa. Il tecnico della Juventus, come già accaduto alla vigilia delle sfide contro Inter e  Roma, non era presente in sala stampa. Contro i nerazzurri lasciò spazio a Locatelli, con la Roma a Kalulu mentre ieri a Conceicao che ha risposto alle domande dei giornalisti.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:15

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus arriva a questa partita dopo aver battuto 4-0 il Pisa lasciandosi definitivamente alle spalle le delusioni Champions. Spalletti è a -1 dalla coppia formata da Como e Roma al quarto posto e per la sfida in Friuli potrebbe pensare di schierare Yildiz come falso nove puntando su Boga titolare in attacco e con David inizialmente in panchina.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:00

Come arriva l'Udinese alla partita di oggi

L'Udinese arriva a questa partita dopo aver pareggiato 2-2 in casa dell'Atalanta. La squadra di Runjaić era anche avanti di due gol prima di farsi rimontare dalla squadra di Palladino. In classifica i friulani sono all'undicesimo posto con 36 punti distanti dalla zona Europa e ampiamente lontani dalla zona retrocessione.

A cura di Fabrizio Rinelli
17:45

Dove vedere Udinese-Juventus di Serie A in TV e streaming

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN scaricando l'app su smart tv e riservata a tutti gli abbonati. In alternativa, anche gli abbonati Sky potranno assistere all'evento ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213).

La partita sarà inoltre garantita in diretta streaming sull'app di DAZN disponibile in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet e attraverso il collegamento al sito. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW: il servizio on demand di Sky, che consente di vedere l'evento sottoscrivendo il pacchetto ‘Sport’.

A cura di Fabrizio Rinelli
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