Udinese-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live della partita Udinese-Juventus per la 29ª giornata di Serie A. Allegri può puntare su Boga in attacco e Yildiz falso nove mentre i friulani si aggrappano a Zaniolo e Devis. Diretta TV su e streaming su DAZN.
Spalletti sceglie di non parlare in conferenza stampa
Spalletti sceglie di non parlare in conferenza stampa. Il tecnico della Juventus, come già accaduto alla vigilia delle sfide contro Inter e Roma, non era presente in sala stampa. Contro i nerazzurri lasciò spazio a Locatelli, con la Roma a Kalulu mentre ieri a Conceicao che ha risposto alle domande dei giornalisti.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus arriva a questa partita dopo aver battuto 4-0 il Pisa lasciandosi definitivamente alle spalle le delusioni Champions. Spalletti è a -1 dalla coppia formata da Como e Roma al quarto posto e per la sfida in Friuli potrebbe pensare di schierare Yildiz come falso nove puntando su Boga titolare in attacco e con David inizialmente in panchina.
Come arriva l'Udinese alla partita di oggi
L'Udinese arriva a questa partita dopo aver pareggiato 2-2 in casa dell'Atalanta. La squadra di Runjaić era anche avanti di due gol prima di farsi rimontare dalla squadra di Palladino. In classifica i friulani sono all'undicesimo posto con 36 punti distanti dalla zona Europa e ampiamente lontani dalla zona retrocessione.
Dove vedere Udinese-Juventus di Serie A in TV e streaming
Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN scaricando l'app su smart tv e riservata a tutti gli abbonati. In alternativa, anche gli abbonati Sky potranno assistere all'evento ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213).
La partita sarà inoltre garantita in diretta streaming sull'app di DAZN disponibile in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet e attraverso il collegamento al sito. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW: il servizio on demand di Sky, che consente di vedere l'evento sottoscrivendo il pacchetto ‘Sport’.