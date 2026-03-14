Udinese-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN scaricando l'app su smart tv e riservata a tutti gli abbonati. In alternativa, anche gli abbonati Sky potranno assistere all'evento ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213).

La partita sarà inoltre garantita in diretta streaming sull'app di DAZN disponibile in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet e attraverso il collegamento al sito. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW: il servizio on demand di Sky, che consente di vedere l'evento sottoscrivendo il pacchetto ‘Sport’.