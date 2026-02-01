Serie A
Cremonese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Inter va in casa della Cremonese per continuare la sua cavalcata in vetta alla classifica: si gioca allo stadio Zini con fischio d’inizio alle ore 18:00, l’incontro sarà visibile in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Chivu e Nicola.
A cura di Vito Lamorte
Cremonese e Inter scendono in campo per 23ª giornata Serie A: si gioca allo stadio Giovanni Zini con fischio d'inizio alle ore 18:00 e l’incontro sarà visibile in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La capolista del campionato arriva dopo la clamorosa rimonta casalinga contro il Pisa, vinta 6-2 dopo essere stati sotto 0-2, e il successo in Champions League sul campo del Borussia Dortmund. Per la partita non saranno disponibili Barella, Calhanoglu e Dumfries. La squadra guidata da Davide Nicola si presenta alla sfida con l’Inter dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Sassuolo. Attualmente, la Cremonese occupa la 14ª posizione in classifica con 23 punti, a pari merito con Genoa, Parma e Torino. Per questo match saranno assenti Collocolo e Sanabria per infortunio, mentre Barbieri dovrà osservare un turno di squalifica.

  • Partita: Cremonese-Inter
  • Quando: domenica 1 febbraio 2026
  • Dove: stadio Giovanni Zini, Cremona
  • Orario: 18:00
  • Diretta TV: DAZN, Sky
  • Diretta streaming: DAZN, SKy-Go, Now
  • Competizione: 23ª giornata Serie A

Dove vedere Cremonese-Inter, in TV: la diretta della partita

Cremonese-Inter verrà trasmessa in diretta TV esclusiva da DAZN e sui canali Sky . Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati. La coppia Testoni-Bazzani racconterà la partita per DAZN.

Cremonese-Inter, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita dello stadio Zini di Cremona, con fischio d'inizio previsto per le ore 18, si potrà vedere anche in streaming su DAZN, Sky-Go e Now collegandosi direttamente alle piattaforma utilizzando i dispositivi mobili o da pc.

Cremonese-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Nicola punta sul tandem offensivo Bonazzoli-Vardy per impensierire la difesa dell'Inter. Chivu sceglie Esposito come partner d'attacco di Lautaro, in mezzo al campo Sucic, Zielinski e Mkhitaryan.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella,; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkitharyan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez. All. Chivu

