Courtois attacca Simeone: "Piangono sempre, basta. Sono stanco del loro vittimismo" Il portiere del Real Madrid attacca duramente Simeone, che aveva posto dei dubbi sulla decisione che ha portato all'annullamento del rigore trasformato da Alvarez nel derby di Champions League.

A cura di Alessio Morra

Ancora una volta il Real Madrid ha superato l'Atletico Madrid in Champions League. La squadra di Ancelotti ha avuto la meglio ai calci di rigore. Un risultato devastante per i Colchoneros, che nella doppia sfida avevano rischiato pochissimo, godurioso per i blancos che ora sfideranno l'Arsenal. Il rigore di Julian Alvarez è finito dritto nella storia della Champions e ha scatenato le ire di Simeone, al quale ha risposto, a tono, il portiere Courtois.

Simeone polemico per la decisione sul rigore di Alvarez

Il Real inizia per primo. Segna, l'Atletico si rimette in parità, poi gol di Bellingham. Alvarez insacca. Ma il suo tiro non è regolare. Scivolando l'argentino tocca il pallone due volte. I calciatori del Real protestano. Il VAR dà ragione a loro. Rete non convalidata. Si continua e il Real vince, prevedibile considerato che l'aspetto mentale dal dischetto è fondamentale. Finita la partita il Cholo Simeone ha polemizzato, riguardo la decisione dell'arbitro di non convalidare il rigore di Julian Alvarez. L'argentino chiede ai giornalisti in conferenza stampa se qualcuno avesse visto il doppio tocco. Frase detta con un intento che pareva oggettivamente polemico.

Courtois attacca Simeone: "Sono stanco"

Quelle parole le ha ascoltate pure Thibaut Courtois. E il portiere del Real Madrid non le ha gradite per niente. Il belga ha criticato il ‘vittimismo' del Cholo: "Il rigore di Alvarez? Sono stanco del loro vittimismo, di questo continuo piangere per situazioni del genere. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuna squadra, sia in Spagna che in Europa. Hanno fatto la loro scelta con chiarezza".

Il portiere ha rifilato una stoccata al tecnico dell'Atletico: "Se sei in vantaggio per 1-0 sin dal primo minuto e non cerchi di segnare il secondo gol, è colpa della tua strategia", prima di ammettere che un pizzico di fortuna il Real lo ha avuto: "Ho avuto l'impressione che ci fosse stato un doppio tocco e l'ho comunicato all'arbitro. Non era facile da vedere, possiamo dire che sono stati sfortunati. Non abbiamo disputato la nostra migliore partita, ma alla fine quello che conta è essere passati".