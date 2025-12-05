Cos’è successo ad Angelino: potrà tornare ad allenarsi con la Roma dopo oltre 2 mesi lontano dai campi

Cos’è successo ad Angelino che è rimasto più di 2 mesi lontano dalla Roma? Il terzino dei giallorossi è stato costretto a fermarsi a causa di una bronchite asmatica che non gli ha dato tregua.

Angelino è tornato ad allenarsi in gruppo. La Roma rivede finalmente lo spagnolo dopo oltre due mesi di stop. L'ex Lipsia, tra i migliori giocatori giallorossi nella passata stagione, era stato titolare con Gasperini anche quest'anno per le prime cinque partite prima di sparire completamente. Nessun infortunio muscolare per lui e nemmeno un problema articolare o di questo genere. Per Angelino ciò che l'ha tenuto lontano da tutto e tutti è stata una bronchite asmatica che lo aveva costretto a fermarsi. Un guaio non di poco conto che andava trattato con la massima cautela e soprattutto con il tempo nell'attesa che passasse.

Gasperini nelle varie conferenze stampa di questi mesi ha sempre sviato l'argomento riguardante Angelino preferendo non aggiungere altri dettagli. Lo spagnolo è stato di fatto fermo perdendo anche diversi chili ma le sue condizioni sono migliorato col tempo anche perché si è potuto allenare solo in palestra per non perdere il tono muscolare. Per rivederlo in campo ci vorrà ancora tempo ma il suo rientro in gruppo è già un'ottima notizia per Gasp che potrebbe anche pensare di convocarlo per Cagliari quantomeno per fargli assaporare nuovamente lo spogliatoio e il campo.

Angelino in azione contro la Lazio.

Angelino dunque tornerà ad allenarsi con la Roma per tentare di riprendere confidenza col campo, il pallone, ma di giocare ancora non se ne parla. Il giocatore dovrà chiaramente prima affrontare un periodo di riatletizzazione per poi rimettersi completamente a disposizione del tecnico giallorosso. Lo spagnolo ha avuto la sfortuna di beccarsi una fastidiosissima bronchite asmatica che, come se non bastasse, è stata accompagnata anche da un virus influenzale e da un successivo fastidio al polpaccio. Ma se quest'ultimo è poi svanito, non si può dire lo stesso della bronchite che invece è rimasta.

Ad oggi appare difficile però ipotizzare una data certa del suo reintegro totale in gruppo. Se inizialmente infatti si pensava di poterlo recuperare a novembre, oggi il rientro in gruppo non significa che possa scendere subito in campo a dicembre. Facile che la Roma possa pensare di attuare per lui una sorta di richiamo di preparazione – che in questo periodo di solito si fa fare a tutta la squadra – per poi valutarlo giorno per giorno già dagli inizi del 2026. Ma il primo passo è compiuto e dopo un inizio difficile con la cessione sfumata in estate, oggi Angelino rientra alla Roma consapevole però che per tornare in campo ci vorrà ancora del tempo.