Cos’è successo a Dybala dopo l’ultimo infortunio: non riesce ancora a giocare, ma non sarà operato

Paulo Dybala non sarà operato dopo l’ultimo infortunio. L’argentino si sta allenando e non è ancora chiaro quando potrà tornare a giocare, Gasperini si augura di poterlo avere presto.

Paulo Dybala è ancora fuori per infortunio e per fortuna della Roma c'è Malen nell'attacco di Gasperini a far dimenticare ai giallorossi di aver perso il proprio giocatore più rappresentativo. L'argentino è ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio che ha portato il giocatore a saltare per infortunio la partita di Napoli quando ormai sembrava imminente il suo rientro. Il fastidio continua ad essere persistente per il giocatore tanto da indurre a pensare anche a un intervento chirurgico.

Un'ipotesi questa che però al momento è stata accantonata. Dybala non sarà operato anche se si pensava che potesse essere così con un rientro in campo tra un mese. Non è mai stata presa in considerazione dunque l'ipotesi di un intervento. L'argentino si sta allenando e insieme allo staff medico valuterà se e quando sarà il momento giusto per rientrare totalmente a disposizione di Gasperini per la parte conclusiva della stagione, quella calda e decisiva che vedrà la Roma impegnata nella lotta per un posto Champions e in piena corsa in Europa League.

Dybala con la maglia della Roma.

L’argentino dunque continua a svolgere ancora un lavoro differenziato nonostante l’esito negativo fatto registrare nei giorni scorsi dagli esami al ginocchio. Gasperini spera di averlo a disposizione quanto prima con l'auspicio che, in caso di miglioramento, possa anche concedergli qualche minuto domenica e poi magari averlo a pieno regime nel big match contro la Juve. Ma sono tutte valutazioni da fare passo dopo passo. Anche prima della partita col Napoli di fatto si pensava che Dybala fosse recuperato e invece poco prima del match per l'argentino ancora problemi e fastidi al ginocchio. Per il momento, ad oggi, sono ben 10 le partite saltate da Dybala per infortunio.

Siamo a giovedì e la Roma affronterà la Cremonese all'Olimpico domenica sera e non è ancora chiaro se l'argentino potrà esserci oppure no. Dopo la partita contro il Panathinaikos di Europa League in effetti già Gasperini era stato abbastanza chiaro sulle condizioni dell'argentino: "Spero recuperi presto, ma non sono fiducioso che avvenga nell'immediato". E in effetti è proprio così. La Roma non sta forzando i tempi e nemmeno lo staff medico. Gasperini almeno numericamente può sorridere per via di un buon numero di giocatori a disposizione in attacco, ma recuperare anche Dybala, di certo, darebbe maggiore forza e qualità alla manovra offensiva giallorossa.