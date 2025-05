video suggerito

Cosa succede se l’Inter perde o pareggia contro il Torino: quando il Napoli può vincere lo Scudetto Il risultato di Torino-Inter può essere decisivo nel contesto della lotta Scudetto con il Napoli: ecco come un eventuale passo falso dei nerazzurri cambierebbe gli scenari a favore della squadra di Conte. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Sport

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La volata Scudetto in Serie A entra nel vivo con le partite chiave della 36ª giornata: Torino-Inter e Napoli-Genoa. I nerazzurri scendono in campo alle 18:00, dopo l’estenuante ma epica serata di Champions contro il Barcellona, mentre i partenopei giocheranno in serata al Maradona. La distanza in classifica resta favorevole al Napoli, forte del suo +3 sui rivali, e a tre giornate dalla fine del torneo ogni punto può risultare pesantissimo. Cosa succede se l’Inter non vince a Torino? E quali sarebbero le chance del Napoli di chiudere virtualmente giochi già da stasera?

Cosa succede se l'Inter perde contro il Torino

In caso di sconfitta dell’Inter, la classifica potrebbe cambiare in modo significativo a favore del Napoli. I nerazzurri resterebbero fermi a 74 punti, mentre la squadra di Conte – attualmente a quota 77 – avrebbe l’opportunità di allungare a +6 con due giornate ancora da giocare. Una vittoria porterebbe i partenopei a 80 punti e questo scenario significherebbe una sola cosa: con sei punti ancora disponibili e un vantaggio di sei lunghezze, al Napoli basterà conquistare un solo punto nelle ultime due gare (contro Parma e Cagliari) per diventare matematicamente Campione d’Italia. Qualora il Genoa dovesse riuscire a fermare il Napoli sul pari, invece, agli azzurri toccherà vincere una delle ultime due partite per avere la certezza del titolo. Un sorprendente ko anche del Napoli lascerebbe tutto inalterato, ma con una giornata di campionato in meno.

Cosa succede in caso di pareggio in Torino-Inter

Un pari vedrebbe l’Inter salire a quota 75 punti, a due lunghezze dal Napoli. La vittoria dei partenopei in serata contro il Genoa dilaterebbe il distacco a cinque punti: agli azzurri, di conseguenza, basterebbe vincere una sola delle due partite rimanenti per assicurarsi aritmeticamente lo Scudetto. In caso di clamorosa sconfitta contro il Genoa per gli uomini di Conte, la lotta Scudetto si aprirebbe a nuovi e inaspettati orizzonti, con l’Inter più vicina a -2 in classifica. Tutto resterebbe estremamente aperto in vista delle ultime due giornate, con ogni scenario possibile: dal coronamento del sogno del Napoli al clamoroso sorpasso dell’Inter, fino all’ipotesi sempre viva di uno spareggio.

Leggi anche Il Napoli sbanca Lecce e mette pressione all’Inter: cosa serve per vincere matematicamente lo Scudetto

Quando può vincere lo Scudetto il Napoli matematicamente

Tutto dipende dal risultato dell’Inter contro il Torino. Se i nerazzurri non dovessero vincere in casa dei granata, in caso di vittoria del Napoli contro il Genoa la prima data utile per la certezza matematica dello Scudetto sarebbe domenica 18 maggio, quando gli azzurri saranno di scena in casa del Parma nella partita in calendario per la 37ª giornata, incastro valido anche in caso di sconfitta dell’Inter e pareggio del Napoli negli incontri di oggi. Ogni altro scenario porterebbe il campionato di Serie A 2024/25 a risolversi nell’ultima giornata.