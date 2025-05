Cosa succede se il Milan vince la Coppa Italia, chi va in Champions ed Europa League

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Milan e Bologna si giocano la chance di portarsi a casa la Coppa Italia e di ottenere un piazzamento europeo indipendentemente dalla classifica del campionato. Per i rossoneri sarebbe il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Italiana vinta contro l'Inter in Arabia Saudita, i ragazzi di Italiano invece realizzerebbero un sogno scrivendo ancora la storia. Ma il loro trionfo potrebbe cambiare le carte in tavola per la rincorsa alla Champions e all'Europa League per le altre squadre della Serie A.

Chi vince la Coppa Italia va in Champions o in Europa League?

Da regolamento, la squadra che si porta a casa la Coppa Italia si qualifica direttamente alla fase campionato dell'Europa League. Un'occasione da non perdere per il Milan che attualmente sarebbe fuori da ogni cosa, ma avrebbe la possibilità di partecipare al torneo e di giocarsi qualcosa di importante anche per la prossima stagione. Secondo il regolamento all'Europa League parteciperebbero la quinta classificata e la vincitrice della Coppa Italia, la sesta andrebbe in Conference e la settima resterebbe a mani vuote.

Chi va in Champions e Europa se il Milan vince la Coppa Italia

La corsa alla Champions League non cambierebbe volto in base al risultato della Coppa Italia, dato che la squadra vincitrice si qualificherebbe all'Europa League. Se dovesse trionfare il Milan (finendo fuori dalle prime seste posizioni) i primi quattro posti sarebbero quindi invariati (Napoli, Inter e Atalanta sicure in questo momento). Cambierebbe invece il volto delle qualificate all'Europa League: i rossoneri ruberebbero il posto alla sesta qualificata che scenderebbe invece in Conference League.

Cosa succede se il Bologna vince la Coppa Italia

Se il Bologna vincesse la Coppa Italia finendo fuori dalle prime sei posizioni in classifica guadagnerebbe un posto in Europa League a discapito della sesta classificata che scalerebbe in Conference League. Sarebbe lo stesso criterio applicato al Milan, dato che al momento nessuno dei due club è qualificato alle competizioni europee tramite la Serie A.