Cosa succede in caso di pareggio in Napoli-Milan di Supercoppa: supplementari o rigori, il regolamento

Primo atto, due semifinali con sfide "incrociate" tra le migliori dell'ultimo campionato e di Coppa Italia in questa oramai consolidata formula da Final Four in Arabia Saudita. I primi a scendere in campo saranno il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Max Allegri, giovedì 18 dicembre. La vincente della partita dovrà ripetersi lunedì 22 dicembre nella finalissima in cui ci si gioca il trofeo e lo farà tra chi uscirà con la vittoria nella seconda semifinale, quella tra Bologna di Italiano e l'Inter di Chivu di venerdì 19 dicembre. Se invece uno o entrambe le partite dovessero concludersi sul punteggio di parità, scatterebbe l'obbligo di superarsi ed esprimere un verdetto: regolamento alla mano, vediamo cosa succede.

Tempi supplementari o calci di rigore dopo il 90′? Il regolamento varato dalla FIGC e dalla Lega Serie A e che resta in vigore in Supercoppa – così come è già presente in Coppa Italia – spiega in modo preciso che non sono previsti i tempi supplementari in caso di pareggio. Sia nelle semifinali che nella finale, se il risultato è in parità al termine dei tempi regolamentari, si procede direttamente ai calci di rigore: "Non è prevista la disputa dei tempi supplementari" e l’arbitro farà battere i rigori secondo le procedure standard per decretare il vincente della partita (o in finale, del trofeo).

Il Milan festeggia la Supercoppa 2024–2025 vinta in finale battendo l’Inter

Questo regolamento che prevede i calci di rigore diretti in caso di parità dopo i 90 minuti è in vigore nella Supercoppa Italiana da 3 edizioni con l'introduzione del format da Final Four: la prima del gennaio 2024 fu vinta dall'Inter, la seconda nel 2025 fu invece vinta dal Milan. Una decisione che ha cambiato la tradizionale formula dei due tempi supplementari che erano presenti nelle edizioni precedenti da oltre 20 anni.