Cosa succede all'Inter se il club viene commissariato per il caso ultras L'inchiesta sugli ultras delle Curve di Inter e di Milan potrebbe mettere in seria difficoltà i due club, soprattutto il nerazzurro cui è contestata l'aggravante mafiosa. Che può portare al commissariamento attraverso l'istituto dell'amministratore giudiziaria, affiancando ai manager interisti dei professionisti per ristabilire le procedure corrette.

A cura di Alessio Pediglieri

Cosa succede se l'Inter venisse commissariata a seguito dell'inchiesta "Doppia Curva" che sta coinvolgendo la società nerazzurra? Una domanda che inizia a circolare sempre più insistentemente di fronte alla complessità delle indagini che si stanno effettuando e dei tanti particolari che stanno emergendo. Un'ipotesi al momento lontana, da estremo orizzonte ma che potrebbe concretizzarsi nel momento in cui il club non riuscisse a spiegare la propria estraneità ai fatti contestati e venisse avvallata la tesi di uno stato di sudditanza nei confronti del mondo ultras.

Cosa succede all'Inter se scatta il commissariamento

Se la Procura di Milano lo riterrà necessario, potrebbe passare alla richiesta del commissariamento della società nerazzurra. Si tratta di una misura di prevenzione straordinaria, che si applica quando esiste il reale pericolo che l’attività di una società sia piegata agli interessi dei clan mafiosi. Ed è uno dei reati contestati ed emersi dalle indagini, in cui è emerso all'interno della Curva interista un vero e proprio sistema criminale, con infiltrazioni mafiose, che ha coinvolto il club. Si può decidere per l'istituto dell’amministrazione giudiziaria, nel momento in cui si conferma una commistione di interessi tra le attività criminali mafiose e quelle lecite dell’azienda. Ciò comporterebbe l'affiancamento a manager e dirigenti della società di alcuni professionisti affinché vengano ristabilite procedure corrette nella gestione del club, ma solo in alcuni precisi settori, in questo caso amministrativi.

Come l'Inter può evitare la richiesta di commissariamento

Una situazione che confermerebbe la delicatissima situazione dell'Inter all'interno di questa inchiesta e che potrebbe essere evitata dal club se nei prossimi giorni, rispondendo al procedimento di prevenzione già messo in atto dai pm. Intanto, dovrà creare un controllo vero e serrato sui biglietti estraniando gli ultrà che – stando a intercettazioni e ricostruzioni – hanno lucrato facendo pressioni sulla squadra. Quindi riorganizzare i controlli allo stadio nelle gare interne (di espressa responsabilità del club) evitando ingressi non ortodossi (da entrate secondarie, due alla volta, con l'accondiscendenza dello staff preposto) e cancellare il sovraffollamento che spesso è avvenuto, rispettando le regole per l'ordine pubblico e assegnando ad ogni tifoso un posto a sedere.

Perché rischia più l'Inter del Milan nell'inchiesta sugli ultras

Purtroppo per la società nerazzurra, dalle carte sono emersi maggiori coinvolgimenti – veri o presunti – con la parte "criminale" della curva interista rispetto al coinvolgimento individuato da parte del Milan, malgrado anche per il club rossonero sia stato messo in atto il medesimo "provvedimento di prevenzione". A parità di contatti tra società e tifosi, alla Curva dell'Inter è stata contestata l’aggravante mafiosa mentre nei confronti della Curva del Milan al momento si parla di associazione per delinquere: il Codice Antimafia potrebbe in questo caso non essere adoperato nei confronti della società rossonera.

I precedenti nel calcio italiano: il Foggia del 2018

Nel calcio italiano c'è solamente un precedente di commissariamento di un club calcistico. Accadde nel 2018 al Foggia: in quel caso il giudice per le indagini preliminari accolse la richiesta decidendo di commissariare la società di calcio pugliese. Il quel caso la società era stata indagata ai sensi della legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa e per sei mesi, un commercialista fu nominato amministratore giudiziario del Foggia Calcio, che all’epoca militava in Serie B.