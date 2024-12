video suggerito

Cosa serve all’Atalanta contro il Real Madrid per qualificarsi al prossimo turno di Champions L’Atalanta è al quinto posto della classifica della Champions League. Gasperini è imbattuto ed ha 11 punti. I nerazzurri si trovano in un’ottima posizione, hanno la chance pure di evitare i playoff. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Atalanta stasera affronta il Real Madrid nella partita della sesta giornata della Champions League 2024-2025. I nerazzurri scendono in campo avendo diciannove posizioni di vantaggio rispetto ai campioni d'Europa. Chissà in quanto lo avrebbero pronosticato a inizio stagione. L'Atalanta è imbattuta, ha ottenuto tre vittorie e ha incassato un solo gol in cinque partite. La qualificazione almeno ai playoff è piuttosto vicina e sarebbe ratificata stasera in caso di vittoria contro il Real di Ancelotti.

Atalanta passa se… risultati e combinazioni contro il Real Madrid

L'Atalanta ha 11 punti ed è al quinto posto della classifica di Champions League. I nerazzurri bergamaschi hanno la possibilità di qualificarsi già almeno per i playoff stasera e lo faranno con certezza vincendo con il Real Madrid, ma anche un pareggio potrebbe dare già la certezza dei playoff. Una vittoria invece avvicinerebbe e non poco l'Atalanta verso gli ottavi di finale, a quel punto servirebbe battere lo Sturm Graz nel mese di gennaio per compiere un'impresa che sarebbe eccezionale.

Cosa succede se l'Atalanta perde con il Real Madrid

Atalanta e Real Madrid tornano a distanza dopo quasi quattro mesi. Gasperini e Ancelotti si sono incrociati nella Supercoppa Europea, lo scorso 14 agosto. Il Real si impose 2-0. Dovesse vincere nuovamente il Madrid per l'Atalanta sarebbe la prima sconfitta di questa Champions. Il ko non precluderebbe né il passaggio diretto agli ottavi né soprattutto la qualificazione ai playoff, l'obiettivo minimo. L'Atalanta in caso di sconfitta manterrebbe intatte le proprie possibilità. Sia per i punti già conquistati – ne ha 11 e con 14 si è certamente ai playoff – sia perché nella prima sfida di gennaio l'avversario sarà lo Sturm Graz, una delle avversarie più deboli in assoluto, poi l'Atalanta chiuderà contro il Barcellona.

Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions League

La classifica è cortissima, l'equilibrio regna sovrano e sarà così fino all'ultima giornata. Fare calcoli precisi per la certezza degli ottavi è molto complicato. L'Atalanta è quinta con 11 punti, ma la nona della classifica è a quota 10. Ciò significa che tecnicamente servirebbero altri nove punti, ma in realtà considerati i tanti incroci i punti di cui necessità l'Atalanta sono cinque o sei. Secondo alcuni calcoli, al 98%, basteranno 16 punti per essere tra le prime otto. Fosse così mancherebbero cinque punti da realizzare in tre partite. Matematicamente servono altri tre punti per avere garantiti i playoff, ma sempre secondo dei calcoli statistici approfonditi con 10 o 11 punti i playoff sono blindati.