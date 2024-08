Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea, Mbappé segna all’esordio: Atalanta battuta 2-0

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Real Madrid a Varsavia batte 2-0 l'Atalanta e si aggiudica per la sesta volta la Supercoppa Europea, record assoluto, staccate Milan e Barcellona. L'incontro è stato molto equilibrato ed è stato deciso dalle reti di Valverde e Mbappé nel secondo tempo. Ancelotti conquista il trentesimo trofeo da allenatore.

Due traverse nel primo tempo

Il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions League, schiera dall'inizio Mbappé con Vinicius e Rodrygo, a centrocampo c'è pure Bellingham. Gasperini con il solito 3-4-1-2 gioca la Supercoppa Europea. Pasalic dietro de Ketelaere e Lookman. I pronostici della vigilia sono tutti per i blancos, ma Ancelotti sapeva bene che sarebbe stata durissima contro i nerazzurri, che disputano una partita gagliarda in avvio e poi per larghi tratti spumeggiante. Lookman è il primo a calciare in porta, Ederson il primo a finire nell'elenco dei cattivi con un giallo.

Al 24′ la prima grande occasione, de Roon crossa e Militao va a un passo da un'autorete che sarebbe stata clamorosa. Nulla di fatto. Pure Bellingham viene ammonito prima dell'intervallo, poi anche Vinicius, quando è Rodrygo, in pienissimo recupero, la traversa. All'intervallo è 0-0 con un'ottima Atalanta.

Courtois superbo, poi il Real accelera e vince

La ripresa inizia alla grande per la squadra di Gasperini, alla quale manca solo il gol che potrebbe arrivare subito ma la magnifica conclusione di Pasalic viene neutralizzata da Courtois, che non a caso è il miglior portiere del mondo. Il Real si sveglia e trova il gol dell'1-0. Sgroppata di Vinicius, che mette in mezzo per l'accorrente Valverde che insacca. Poco dopo c'è un super Musso che dice no a al brasiliano più noto.

Ma il raddoppio e nell'aria Mbappé l'esordio con il Real con un gol e di fatto anche un trofeo, e 2-0. Il finale è vivace, entrambe le squadre ci provano, ma il risultato non cambia. Il Real Madrid vince per la sesta volta la Supercoppa Europea. Per Ancelotti questa è la quinta Supercoppa Europea, distanziato nuovamente Guardiola che ne ha vinte quattro.