Cosa serve al Napoli per vincere matematicamente lo Scudetto dopo il Torino e quando può succedere Il Napoli dopo aver battuto il Torino si è portato a più tre sull'Inter sconfitta dalla Roma. La squadra di Conte è favorita per lo Scudetto, ecco quando potrebbe arriare.

A cura di Marco Beltrami

Il Napoli non ha sciupato l'occasione di allungare sull'Inter. Grazie alla vittoria sul Torino, dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, la squadra di Conte è prima da sola in Serie A con tre punti di vantaggio e ha staccato quella di Inzaghi. Gli azzurri ora sono i favoriti per la vittoria dello Scudetto, quando ormai mancano 4 partite al termine del campionato. Cosa serve al Napoli per vincere matematicamente il titolo di campione d'Italia? E quando potrebbe arrivare il verdetto?

Cosa serve al Napoli per vincere matematicamente lo Scudetto

Il Napoli, conti alla mano, per vincere lo Scudetto ha bisogno complessivamente di 3 vittorie e un pareggio. Un bottino di 10 punti che permetterebbe, dunque all'attuale capolista di far fruttare il bottino delle tre lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica Inter. Infatti se il Napoli riuscisse a mettere in cascina altri 10 punti arriverebbe a quota 84 punti in classifica. La formazione di Simone Inzaghi anche vincendo tutti i match disponibili e quindi conquistando 12 punti, salirebbe ad 83. Nulla da fare dunque. Ogni altra combinazione per lo Scudetto del Napoli dipenderebbe sempre dai risultati dell'Inter, e in caso di nuovo flop, a Lukaku e compagni servirebbero meno punti.

Napoli campione d’Italia, quando può succedere

Quale potrebbe essere una data buona per il Napoli per festeggiare un ipotetico Scudetto? Realisticamente, considerando anche il rendimento e il calendario degli azzurri e dell'Inter si potrebbe arrivare all'ultima giornata quando, la formazione partenopea sarà impegnata con il Cagliari e quella nerazzurra a Como. Ovviamente nel caso in cui l'Inter dovesse lasciare punti per strada prima della 38a giornata di Serie A, allora il Napoli potrebbe chiudere il discorso per il titolo anche al penultimo turno. Guai per entrambe comunque commettere passi falsi, anche se chi ha più jolly dalla sua parte è senza dubbio il Napoli.