Il passaggio di Arek Milik al Marsiglia sembra ormai cosa fatta. Le ultime notizie di calciomercato parlano di un accordo praticamente raggiunto dal Napoli con il club francese per l'acquisto del cartellino del giocatore. Ma per il momento ancora non è arrivata la fumata bianca. La chiusura dell'affare per l'attaccante polacco si attendeva nella giornata di oggi, ma al momento non è ancora stato messo nero su bianco. Mancano alcuni dettagli.

La formula sarà quella stabilita dai due club con il Marsiglia che acquisterà il giocatore per una cifra pari a 8 milioni di euro più 5 di bonus oppure 9 più 4 e il 30% sulla futura rivendita. Il tutto per un prestito con obbligo di riscatto, che scatterà automaticamente alla prima presenza con il Marsiglia. Milik dovrà allora rinnovare fino al 2022 il contratto con il Napoli che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno per una questione puramente formale. Ma in realtà sarebbero proprio queste formalità a rallentare il trasferimento del giocatore in Ligue 1 alla corte di Villas Boas.

Milik al Marsiglia: mancano alcuni dettagli con il Napoli

Milik al Marsiglia andrà a percepire un ingaggio pari a 4,2/4,3 milioni netti a stagione per 4 anni e mezzo. Una cifra assolutamente in linea con le richieste del giocatore che avrebbe percepito di più solo se l'affare con la Roma fosse andato in porto. Troppo importante ritornare in campo per arrivare all'Europeo in ottima forma. E allora ecco che il suo entourage sta accelerando la questione per chiudere con il Napoli i vari contenziosi che già nella trattativa con i giallorossi erano stati determinanti per il mancato approdo del giocatore nella Capitale. Milik dovrà firmare formalmente il rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2022. De Laurentiis vuole procedere ma prima dovranno essere risolte le cause relative all'ammutinamento della squadra lo scorso anno e la violazione dei diritti d'immagine.

È questo che sta rallentando, in questo momento, la trattativa, dato che l'attaccante polacco non ci sta e i suoi agenti stanno tentando di risolvere la questione nel più breve tempo possibile con la ferma convinzione di modificare queste condizioni. Ma non solo, nel contratto sarebbe anche prevista una clausola da 12 milioni di euro che si attiverebbe soltanto nel caso in cui Milik dovesse rientrare al Napoli a giugno, ed esercitabile soltanto da club stranieri. La cosiddetta "clausola anti-Italia" che aveva creato raffreddamenti tra le parti ma che dovrebbe essere superata. L'ex Ajax potrebbe anche accettarla a patto che la società faccia cadere le cause per la ‘ribellione' di un anno fa e per la presunta violazione dei diritti d’immagine. in caso di accordo, già domani potrebbe anche arrivare l'ufficialità dell'operazione.