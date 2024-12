Cosa è successo tra Vlahovic e la curva della Juve: Dusan si fa scappare una frase, piovono insulti Dopo la partita contro il Venezia si è scatenata la lite fra Vlahovic e alcuni tifosi della Juve: prima l’esultanza polemica, poi il dito medio e i cori insultanti arrivati dagli spalti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

200 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il finale della partita della Juventus contro il Venezia è stato incandescente e ha portato strascichi anche dopo il triplice fischio dell'arbitro. Dusan Vlahovic è stato preso di mira dai tifosi presenti nella curva dello Stadium quando la squadra si è avvicinata per i saluti finali: non sono mancati fischi e cori insultati per l'attaccante che dal campo ha risposto ingaggiando un litigio a distanza con alcune persone sugli spalti, ingaggiato dopo una frase detta dal giocatore. Le immagini dallo stadio ricostruiscono il confronto durissimo avuto con il serbo, autore del gol del pareggio su rigore nei minuti finali.

La ricostruzione della lite di Vlahovic con i tifosi

I bianconeri non erano per niente contenti della prestazione della squadra. La Juventus si è ritrovata a rincorrere il Venezia e ha pareggiato soltanto alla fine proprio con un rigore di Vlahovic, ma il 2-2 è un risultato che non soddisfa nessuno. Per questo, in un clima già molto teso, la situazione è degenerata nel giro di pochissimi minuti. Durante la partita la curva ha lanciato diversi cori in direzione della squadra, invitandoli a cacciare fuori gli attributi per non perdere. Poi al momento del gol il serbo ha esultato in maniera polemica verso la tifoseria che ha risposto a tono poco dopo.

Quando si è recato sotto la curva ha trovato un clima molto ostile. I tifosi lo hanno accolto con astio e lui ha risposto gesticolando e chiedendogli in tono provocatorio "Che ca**o fischiate?", per poi fargli il dito medio. In tutta risposta dalla curva è partito un coro insultante che lo ha fatto alterare ancora di più: il coro si è ripetuto nuovamente mentre si recava negli spogliatoi e per questo l'attaccante ha alzato il pollice come per dire ironicamente "bravi" e si è allontanato dalla curva.

Leggi anche Vlahovic incontenibile contro i tifosi dopo Juve-Venezia: il confronto con la Curva finisce male

Il confronto è stato molto acceso, come si evince dai video fatti dai tifosi che erano presenti allo stadio in quel momento. Vlahovic era furioso e alcuni compagno di squadra hanno provato a riportare la calma, senza ottenere nessun successo: il suo rapporto con la tifoseria è ormai ai minimi termini.