Vlahovic incontenibile contro i tifosi dopo Juve-Venezia: il confronto con la Curva finisce male Vlahovic dopo aver segnato il gol del 2-2 in Juventus-Venezia si è scagliato contro qualcuno in Curva e ne è nato un confronto molto duro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Dusan Vlahovic molto nervoso nei minuti finali e nel post-partita di Juventus-Venezia. Il centravanti serbo, che ha segnato nel recupero il calcio di rigore del decisivo 2-2, prima si è scagliato contro qualcuno della squadra avversaria e poi ha vissuto momenti di tensione con i tifosi bianconeri nel confronto sotto la curva.

Vlahovic furioso dopo il gol del 2-2 in Venezia-Juventus, cosa è successo

Dopo aver spiazzato dal dischetto Stankovic, Vlahovic ha iniziato ad inveire platealmente contro gli avversari. Secondo quanto riportato da DAZN gli oggetti dei suoi strali, per motivi tutti da verificare potrebbero essere stati o il portiere del Venezia, suo connazionale, o Izdas. L'arbitro vicino al bomber della formazione bianconera lo ha ammonito, con i due protagonisti di un conciliabolo.

La Juve sotto la curva, Vlahovic litiga con i tifosi

Le cose non sono finite lì perché Vlahovic ha iniziato anche ad infastidirsi con i tifosi, per qualche mugugno di troppo. La resa dei conti è arrivata dopo il fischio finale, quando il malumore della curva si è fatto sentire e non poco. Anche in questo caso Dusan si è scaldato, con un confronto anche duro. Mentre tutta la squadra era a rapporto dai tifosi, la situazione sembrava essere tornata alla normalità, con l'attaccante che ha anche fatto degli apparenti gesti di scuse. Calma che è durata poco visto che poi si è scatenato un nuovo battibecco, con l'ex Fiorentina nuovamente infuriato per un brutto coro. Leggendo il labiale si può notare come Dusan abbia detto: "Fenomeni", e poi "Io non sono uguale (con riferimento a qualcuno)".

Ha iniziato ad indicare qualcuno a più riprese, e si è risentito anche un coro offensivo nei suoi confronti. Inutili i tentativi dei senatori Perin e Danilo di riportare tutto alla calma, con Vlahovic che dopo un ironico pollice alzato non ha voluto sentire ragioni e si è indirizzato verso gli spogliatoi scortato da Nico Gonzalez che ha provato a tranquillizzarlo.

Non un bel segnale dunque per la Juventus, con l'atmosfera che ora è incandescente dopo l'ennesimo mancato appuntamento con la vittoria che manca ormai in Serie A dal 9 novembre. Proprio per questo Motta a DAZN ha spiegato: "Vlahovic è il primo a voler cambiare questa situazione, i tifosi hanno la libertà di esprimersi. L’importante è restare insieme per il bene della Juventus".