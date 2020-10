L'intera squadra del Chisola Calcio è risultata positiva al coroanvirus. Tra questi, anche allenatori e autista del bus compresi. La squadra, che milita nel campionato d'Eccellenza piemontese, è stata sottoposta al tampone dopo la scoperta di qualche soggetto sintomatico della prima squadra. Dopo aver riscontrato i primi positivi, la società di Vinovo si è subito attivata per cercare di disporre quanto prima i controlli allargando i test sia al resto della squadra che agli allenatori delle altre squadre del club piemontese, specie quelle composte dai più piccoli (le scuole calcio).

Sarebbero ben 20 i contagi, un vero e proprio focolaio che adesso ha portato l'intera squadra all'isolamento che potrebbe durare per tutta la settimana prima di un nuovo giro di tamponi di verifica. Anche l'intera struttura del Chisola è rimasta chiusa per permettere la sanificazione degli ambienti, per evitare che si possa allargare maggiormente il contagio. Il focolaio sarebbe stato scoperto al termine della gara contro la Pro Dronero. L'isolamento della squadra dovrebbe durare fino al 18 ottobre.

Chisola, 20 positivi nella squadra d'Eccellenza piemontese

Il Chisola avrebbe dunque contratto il contagio nella trasferta del primo ottobre scorso contro la Pro Dronero. In questo momento la squadra si trova in isolamento e il numero di giocatori positivi ammonterebbe a 20. In questo momento, sono state già rinviate due partite del campionato d'Eccellenza in cui milita la squadra.

Nelle ultime settimane, sempre in Piemonte, si era creato un piccolo focolaio anche attorno alla squadra del Bagnasco, club militante nella Seconda Categoria regionale. In quel caso i calciatori positivi al Covid-19 furono 8. Lo scorso 12 settembre, il Chisola disputò anche un'amichevole contro la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli vinta dai bianconeri per 3-0.