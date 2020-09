Il Bagnasco Calcio è una squadra che milita nel Girone G del campionato di Seconda Categoria piemontese. Un team composto da diversi ragazzi che provengono da altri paesi limitrofi e che in queste ore stanno attraversando un momento di grande preoccupazione. Sarebbe stato infatti riscontrati ben 8 positivi al coronavirus tra i componenti della squadra, un vero e proprio focolaio che si è sviluppato da giovedì, quando è risultato positivo il primo calciatore. Una condizione questa che ha portato a tamponi immediati tutti coloro i quali erano stato a contatto con il ragazzo.

L'esito questa mattina con il totale dei positivi che ha raggiunto quota 8, con nessuno proveniente da Bagnasco ma bensì da altri paesi vicini. Una situazione che fin da subito ha fatto scattare la quarantena di 14 giorni per quanti avevano avuto contatti con il primo contagiato, a decorrere dall’ultimo incontro. Adesso, con gli 8 nuovi casi positivi, l’isolamento riprenderà con la stessa modalità, a partire dal contatto più recente anche con loro.

Bagnasco Calcio: otto positivi nella squadra di Seconda Categoria

Un vero e proprio focolaio si è sviluppato in Piemonte dove la squadra dilettantistica del Bagnasco, che milita nel campionato di Seconda Categoria, ha riscontrato la positività di ben 8 giocatori. Il primo contagio giovedì, con l'immediata l'immediato intervento dell'Asl che sabato ha sottoposto tutti all’esame diagnostico. Tutti ora sono in isolamento per 14 giorni.

Il Presidente della squadra, Matteo Nicolino, secondo quanto riportato da La Stampa, non riesce a capacitarsi di quanto accaduto: "Pensare che, quando sono ripresi gli allenamenti, abbiamo sempre misurato la temperatura di tutti, prima di cominciare le sedute. Abbiamo il foglio con tutto registrato". Il sindaco di Bagnasco ha invece voluto richiamare tutti alla calma cercando però di non perdere di vista la cautela per quanto sta accadendo: "Vista la situazione è bene osservare ancora più scrupolosamente le regole per la prevenzione, senza creare inutili allarmismi".