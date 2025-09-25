Calcio
Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Torino-Pisa e Genoa-Empoli: orario e canale

Il programma delle partite di oggi, valide per i sedicesimi di Coppa Italia 2025-2026: Genoa-Empoli alle 18:30, Torino-Pisa alle 21:00. Dove vederle in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

Le partite di Coppa Italia di oggi, Genoa-Empoli Torino-Pisa, completano i sedicesimi di finale e la griglia degli abbinamenti nel tabellone degli ottavi di finale, che vede entrare in gioco le squadre di A piazzatesi tra le prime 8 classificate della scorsa stagione di Serie A. Due gli slot orari previsti per i match in programma alle 18:30 (al Ferraris) e alle 21:00 (Stadio Olimpico Grande Torino) ed entrambi trasmessi sui canali di Mediaset, che ha esclusiva per il torneo tricolore. Sarà Italia 1 a mandare in onda in chiaro e gratis gli incontri odierni. Chi passa il turno tra Genoa ed Empoli prende l'Atalanta, chi si qualifica tra Torino e Pisa è accoppiato alla Roma.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi: gli orari TV

Il programma di oggi, giovedì 25 settembre, prevede due partite dei sedicesimi di Coppa Italia 2025-2026. Si tratta di Genoa-Empoli e Torino-Pisa: si gioca prima a Marassi (ore 18:30) mentre alle 21:00 c'è la gara conclusiva che definisce il lotto di tutte le qualificate agli ottavi. Dove vedere le due partite? Entrambe su Italia 1. Di seguito il palinsesto delle sfide odierne con indicazione di orati e canale:

  • ore 18.30 – Genoa-Empoli (Italia 1)
  • ore 21.00 – Torino-Pisa (Italia 1)

Dove vedere Genoa-Empoli in diretta tv: gli orari

La diretta tv di Genoa-Empoli sarà in chiaro gratis per tutti su Italia 1, che la trasmetterà a partire dalle ore 18:30. L'intera copertura dell'evento prevede, oltre alla telecronaca, anche servizi, commenti e interviste a corredo della sfida di Coppa Italia. Si potrà vedere l'incontro anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma di Mediaset Infinity oppure al sito sportmediaset.it. La telecronaca di Genoa-Empoli è condotta da Massimo Callegari, che ha al suo fianco per il commento tecnico Massimo Paganin.

Torino-Pisa, dove vederla anche in diretta streaming

Torino-Pisa sarà visibile sempre su Italia 1 ma alle 21:00. È l'ultimo incontro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In streaming sarà possibile assistere al match su Mediaset Infinity oppure collegandosi al sito sportmediaset.it. La telecronaca di Torino-Pisa è affidata a  Riccardo Trevisani con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

