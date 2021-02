Mercoledì 3 febbraio, le partite di calcio in TV. Vanno in scena oggi le due semifinali d'andata di Coppa Italia. Dopo il primo match in programma alle 18, tra Inter e Juventus, alle 20.45 spazio alla sfida Napoli-Atalanta. Gli azzurri reduci dal superamento del turno contro lo Spezia, se la vedranno contro i nerazzurri che hanno battuto la Lazio. Entrambe le sfide saranno trasmesse in chiaro sulla Rai. A completare anche le sfide del calcio internazionale, e in particolare i match di Ligue 1 e Premier. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e streaming.

Napoli-Atalanta, dove vederla in TV in chiaro

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in TV sulla Rai. Fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra la squadra di Gattuso e quella di Gasperini. Gli azzurri hanno battuto nei quarti lo Spezia e hanno giocato in campionato contro il Parma, dimostrando di aver superato il momento difficile. Partita tutt'altro che semplice contro la Dea reduce dal doppio confronto con la Lazio. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai 1, in HD sul canale 501 del digitale terrestre. Possibile seguire anche Napoli-Atalanta in streaming, attraverso una buona connessione a internet, sulla piattaforma RaiPlay utilizzabile su dispositivi portatili e computer.

Inter-Juventus in TV in chiaro, su che canale

Prima di Napoli-Atalanta, in programma c'è un'altra supersfida ovvero Inter-Juventus. Appuntamento alle 18 per la semifinale d'andata al Meazza di Milano, con la squadra di Conte a caccia del bis dopo la vittoria in campionato di poche settimane fa. I nerazzurri che hanno superato ai quarti il Milan, e poi il Benevento in Serie A, ospitano la ritrovata squadra di Pirlo che ha battuto prima la SPAL in Coppa e poi la Samp. Anche questa partita sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1, con diretta streaming sul sito della Rai, grazie alla piattaforma RaiPlay

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 3 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 3 febbraio: