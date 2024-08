video suggerito

Coppa Italia 2024, il tabellone completo e calendario delle partite Si disputano dal 9 al 12 agosto le gare dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024-2025. L'incontro principale è Napoli-Modena. Ecco il tabellone della competizione e il calendario delle partite.

Alessio Morra

Da venerdì 9 a lunedì 12 agosto si disputano le partite dei trentaduesimi di finale della nuova edizione della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Le prime otto dello scorso campionato sono già agli ottavi e inizieranno a giocare nel mese di dicembre. La partita principale è senza dubbio quella del Napoli che con Conte in panchina affronterà il Modena al Maradona. Il Torino affronta il Cosenza, mentre il Genoa ospita la Reggiana. Como-Sampdoria contrappone in panchina due ex grandi calciatori: Fabregas e Pirlo. Ecco il tabellone completo della coppa Italia e gli accoppiamenti dai trentaduesimi.

Il tabellone della Coppa Italia 2024, gli accoppiamenti di trentaduesimi e sedicesimi

Venerdì 9 agosto 2024

Ore 18.00 Sassuolo-Cittadella (Canale 20)

Ore 19.30 Udinese-Avellino (Italia 1)

Ore 20.45 Genoa-Reggiana (Canale 20)

Ore 21.15 Monza-SudTirol (Italia 1)

Sabato 10 agosto 2024

Ore 19.00 Cremonese-Bari (Canale 20)

Ore 18.30 Hellas Verona-Cesena (Italia 1)

Ore 20.45 Empoli-Catanzaro (Canale 20)

Ore 21.15 Napoli-Modena (Italia 1)

Domenica 11 agosto 2024

Ore 18.00 Brescia-Venezia (Canale 20)

Ore 18.30 Parma-Palermo (Italia 1)

Ore 20.45 Sampdoria-Como (Canale 20)

Ore 21.15 Torino-Cosenza (Italia 1)

Lunedì 12 agosto 2024

Ore 18.00 Frosinone-Pisa (Canale 20)

Ore 18.30 Lecce-Mantova (Italia 1)

Ore 20.45 Salernitana-Spezia (Canale 20)

Ore 21.15 Cagliari-Carrarese (Italia 1)

Gli incroci ai sedicesimi di finale

Cagliari/Carrarese – Cremonese/Bari

Torino/Cosenza – Empoli/Catanzaro

Monza/Sudtirol – Venezia/Brescia

Frosinone/Pisa – Cesena/Verona

Lecce/Mantova – Sassuolo/Cittadella

Genoa/Reggiana – Como/Sampdoria

Napoli/Modena – Parma/Palermo

Salernitana/Spezia – Udinese/Avellino

Il tabellone dagli ottavi di Coppa Italia 2024/2025

Gli ottavi di finale, come di consueto, vedono l'ingresso delle big nel tabellone principale. Ecco gli incroci agli ottavi di finale:

(1) Juventus vs Cagliari/Carrarese o Cremonese/Bari

vs Cagliari/Carrarese o Cremonese/Bari (2) Fiorentina vs Torino/Cosenza o Empoli/Catanzaro

vs Torino/Cosenza o Empoli/Catanzaro (3) Monza/Sudtirol o Venezia/Brescia vs Bologna

(4) Frosinone/Pisa o Cesena/Verona vs Atalanta

(5) Milan vs Lecce/Mantova o Sassuolo/Cittadella

vs Lecce/Mantova o Sassuolo/Cittadella (6) Roma vs Genoa/Reggiana o Como/Sampdoria

(7) Napoli/Modena o Parma/Palermo vs Lazio

(8) Salernitana/Spezia o Udinese/Avellino vs Inter

Ecco gli incroci ai quarti di finale:

Vincente ottavo (1) vs Vincente ottavo (2)

Vincente ottavo (3) vs Vincente ottavo (4)

Vincente ottavo (5) vs Vincente ottavo (6)

Vincente ottavo (7) vs Vincente ottavo (8)

Il calendario completo delle partite di Coppa Italia: le date

Ecco il calendario completo delle partite della Coppa Italia 2024/2025

Trentaduesimi di finale: 9 agosto – 12 agosto 2024

Sedicesimi di finale: 25 settembre 2024

Ottavi di finale: 4 dicembre-18 dicembre 2024

Quarti di finale: 5 febbraio – 25 febbraio 2025

Semifinali: andata 2 aprile 2025, ritorno 23 aprile

Finale: 14 maggio 2025