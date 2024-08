video suggerito

Il Napoli di Conte vince all’esordio sfiorando il dramma: servono i rigori per battere il Modena Dopo i calci di rigore il Napoli batte il Modena e supera il turno in Coppa Italia: brividi per l’esordio di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

È un inizio a rallentatore per il Napoli firmato Antonio Conte: nessuno si sarebbe aspettato un esordio così opaco nella partita di Coppa Italia contro il Modena che ha resistito per oltre 92 minuti ed è caduto soltanto ai calci di rigore, non senza un filo di paura per gli azzurri che avevano fallito il secondo tiro dal dischetto.

Nei trentaduesimi della coppa è una rarità vedere gli azzurri, ma il piazzamento dello scorso anno li ha costretti a partite dalle retrovie, affrontando un turno in più rispetto alle altre big. E proprio questo sarebbe potuto essere fatale per la squadra di Conte che dopo il pareggio per 0-0 nei minuti regolamentari ha rischiato addirittura lo psicodramma ai rigori.

Esordio con il brivido per Conte al Napoli

È stata la prima partita ufficiale per Antonio Conte sulla panchina del Napoli e l'attenzione era alle stelle. Dopo tutto ciò che è accaduto lo scorso anno, con tre cambi di guardia in una sola stagione, le aspettative erano altissime. Eppure per tutto il primo tempo non si sono visti gli sprazzi del nuovo calcio e le difficoltà erano evidenti.

L'unica azione degna di nota della partita è arrivata dal Modena che al 33′ ha sfiorato il vantaggio con la traversa di Palumbo che ha fatto tremare tutto il Maradona. Sarebbe stata una disfatta su tutti i fronti, dato che neanche il secondo tempo e i cambi hanno dato la scossa alla squadra che ha dato vita a un assedio che non ha portato risultati.

Meret salva gli azzurri ai rigori

Con il pareggio nei tempi regolamentari si va direttamente alla lotteria dei rigori, una nota dolente per il Napoli che lo scorso anno ha dimostrato di non avere un vero rigorista e di sbagliare spesso dal dischetto. E infatti al secondo tiro Cheddira sbaglia tutto rovinando gli azzurri e facendo sognare il Modena che già sperava di espugnare lo stadio dei rivali e continuare il cammino in Coppa Italia.

Ma è qui che è salito in cattedra Meret salvando il Napoli dalla fine più indegna: il portiere ha fermato prima il tiro di Battistella (che ha riportato la serie in parità) e poi il rigore decisivo di Zaro che avrebbe aperto alla serie a oltranza. Due interventi provvidenziali che hanno regalato a Conte la gioia di una vittoria all'esordio. Ma è un trionfo rivedibile, con il punto interrogativo e con tante situazioni ancora da sistemare.