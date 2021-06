Ultimo match della prima fase della Copa America 2021 per l'Argentina di Lionel Messi. La Seleccìon di Lionel Scaloni ha bisogno di una vittoria per garantirsi il primo posto nel suo raggruppamento e evitare di pescare subito avversari ostici ai quarti mentre i boliviani di César Farías non sono riusciti a ottenere nemmeno un punto in tre gare e proveranno a onorare la competizione negli ultimi 90′. Nei giorni scorsi nel ritiro di Ezeiza hanno festeggiato il compleanno di Messi e il clima all'interno del gruppo appare molto buono ma la selezione argentina ha bisogno di agguantare il primo posto onde evitare i soliti malumori interni. In concomitanza si giocherà Uruguay-Paraguay.

Farías proverà a dare la carica ai suoi nonostante non avranno più nulla da giocarsi: 4-1-4-1 con Moreno unica punta. Lionel Scaloni non dovrebbe modificare il 4-2-3-1 con una prima punta, ballottaggio Aguero-Lautaro, e il trio delle meraviglie alle sue spalle con Di Maria, Messi e Papu Gomez.

Copa America 2021, dove vedere Bolivia-Argentina in TV e in streaming

Bolivia-Argentina è in programma nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno 2021 alle ore 02.00 italiane e i diritti per la trasmissione in Italia del torneo sono stati acquistati da Sky. La partita si potrà seguire su Sky Sport Serie A (canale 202). La gara tra l'Albiceleste e la Verde sarà disponibile anche in streaming su Sky-Go, Now Tv e su Eleven Sports, previa registrazione sul sito e attraverso le applicazioni scaricabili dagli store Android e iOS.

Le probabili formazioni di Bolivia-Argentina in Copa America

Farias non cambierà il suo 4-1-4-1 con Moreno unica punta, più Chura e Arce sulle corsie laterali. Nel ruolo di assaltatori Vaca e Villarroel. Scaloni dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 che ha permesso all'Albilceleste di battere il Paraguay con il ballottaggio Aguero-Lautaro per il ruolo di terminale offensivo e il trio composto da Di Maria, Messi e Papu Gomez alle sue spalle. G. Rodriguez e Paredes in mediana più Molina, C. Romero, Pezzella e Tagliafico davanti a Martinez.

BOLIVIA (4-1-4-1): Lampe; Saavedra, Quinteros, Jusino, R. Fernandez; Justiniano; Chura, R. Vaca, Villarroel, Arce; Moreno. Allenatore: Farias. Allenatore: Farias.

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, C. Romero, Pezzella, Tagliafico; G. Rodriguez, Paredes; Di Maria, Messi, A. Gomez; Aguero. Allenatore: Scaloni.

Dove si gioca la partita

Il match tra la Bolivia e l'Argentina si giocherà al Arena Pantanal di Cuiabá, nello stato del Mato Grosso. L'impianto è stato costruito in occasione dei Mondiali di Calcio del 2014 ed è multi-funzionale: prese il posto del vecchio stadio José Fragelli, noto ai conoscitori del calcio brasiliano come Verdão e demolito nel 2010. Ospita le partite casalinghe del club di calcio Mixto Esporte Clube.

Copa America, Bolivia-Argentina nel girone A

Bolivia e Argentina sono state inserite nel gruppo "Zona Sud", composto anche da Cile, Uruguay e Paraguay. La Verde non ha chance di poter partecipare ai quarti mentre la Seleccìon ha bisogno di una vittoria per garantirsi il primo posto nel girone. Alla stessa ora si giocherà Uruguay-Paraguay.

La classifica: Argentina 7, Paraguay 6, Cile 5, Uruguay 4, Bolivia 0.