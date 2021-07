Amici inglesi, vi aspettiamo. Abbiamo bisogno di voi. La ‘Radio Londra' della Spagna ha già iniziato il battage mediatico di persuasione. Non è un invito alla diserzione né alla ribellione ma una chiamata alle armi per il tifo d'Oltremanica. Il tam tam è iniziato in Rete, i segnali di fumo sono nei tweet che la federazione iberica ha pubblicato con messaggi a mo' di embateria, canti di marcia e di avvicinamento alla battaglia. Slogan a corredo per accattivare l'amicizia del popolo inglese e, al tempo stesso, stuzzicare l'orgoglio nazionale in occasione della sfida contro l'Italia.

Le Furie Rosse affrontano gli Azzurri martedì sera, ore 21, nella splendida cornice dello stadio di Wembley (a Londra) nella semifinale degli Europei. La storia recente, eccezion fatta per l'esperienza di cinque anni fa, racconta che gli incroci in questo torneo hanno riservato più dolori che gioie all'Italia ogni volta che sulla sua strada ha ritrovato gli spagnoli. Ma le prestazioni, il gioco e la qualità esibite dalla selezione di Mancini sono tali che nulla può essere lasciato al caso. Soprattutto in tempi di restrizioni – sia pure lievemente allentate – imposte al pubblico in tempi di pandemia.

Si spiega anche così il tentativo di effettuare captatio benevolentiae nei confronti dei tifosi inglesi. Come? Nella maniera più semplice, a costo anche di fare ricorso a luoghi comuni. Sangria, sole, macarena e paella (uno dei piatti tipici della tradizione spagnola) sono alcuni dei riferimenti utilizzati per strizzare l'occhio agli ‘amici britannici' che apprezzano le bellezze, i piatti, gli usi degli iberici.

Se la paella è il tuo cibo preferito e vivi in Inghilterra – si legge in uno dei tweet -, questo messaggio è per te: Ti aspettiamo a Wembley, abbiamo bisogno di te.

Non c'è l'immagine dello Zio Sam che campeggia sul motto ma la scelta di comunicazione è altrettanto chiara ed efficace. Ed è rivolta a tutti, a cominciare dai connazionali che sono lontani dalla patria ma vivono interra inglese.