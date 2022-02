Conte svela il ‘sabotaggio’ di Paratici alla Juve: “Non voleva rinforzarli, era solo un torto” Antonio Conte ha svelato il sabotaggio di Fabio Paratici nei suoi confronti in occasione del duello di mercato, di due anni fa, tra Inter e Juventus per il cartellino di Dejan Kulusevski.

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte si sta godendo la lunga coda di complimenti dopo la vittoria del suo Tottenham in casa del Manchester City nell'ultimo turno. Il manager degli Spurs si è divertito a rispondere anche a Guardiola con un video sui social dopo che il manager dei campioni d'Inghilterra aveva detto apostrofato la squadra londinese come ‘contropiedista'. Dopo qualche settimana di difficoltà, ora splende di nuovo il sereno per l'ex allenatore dell'Inter e della Juventus ma oggi il Tottenham scende in campo in casa del Burnley per tenere il passo delle concorrenti per il quarto posto.

Nei giorni scorsi lo stesso Conte aveva dovuto chiarire pubblicamente alcune cose dette in merito al mercato della sua squadra a gennaio e sugli obiettivi di questa stagione: una precisazione che è scaturita da un enorme polverone che si era creato in Inghilterra e aveva messo in difficoltà la proprietà degli Spurs.

Oggi è stata pubblicata una lunga intervista al giornale inglese Standard Sport, in cui il manager del Tottenham ha parlato di Dejan Kulusevski, del suo lavoro con la squadra e ha raccontato alcuni aneddoti di mercato degli ultimi anni. In merito al calciatore svedese ex Juventus ha puntato il dito contro Fabio Paratici, attuale dirigente degli Spurs ed ex Juventus: "La sua prestazione contro il Manchester City non mi ha stupito, perché l'avevo chiesto io quando ero all'Inter. In pratica ho dato un suggerimento a Paratici: ha voluto tagliarmi fuori dall'affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me stesso!".

All'epoca Inter e Juve si contesero Kulusevski a suon di rialzi per l'Atalanta, proprietaria del cartellino, e per l'ingaggio del giovane svedese: uscì vincitrice la Vecchia Signora ma dopo due anni le strade tra il club bianconero e il classe 2000 si sono separate.

L'allenatore salentino ha svelato alcuni retroscena relativi all'arrivo a Londra sia di Kulusevski che di Rodrigo Bentancur, acquisti che avevano fatto storcere il naso ma che Conte promuove senza dubbi ulteriori: "Sono due buoni acquisti di prospettiva per la filosofia del club. Due buoni giocatori da sviluppare. Ma giocatori che ora sono pronti. Pronti a giocare e ad aiutarci".

Entrambi erano stati attaccati pesantemente nelle scorse settimane ma dopo la vittoria di Etihad Stadium tutto l'ambiente degli Spurs ha apprezzato le prove dei due ex calciatori della Juventus.

Inoltre, Antonio Conte ha svelato che Paratici ha provato a soffiargli anche Romelu Lukaku, oltre che Kulusevski, ma in quell'occasione non è riuscito ad avere la meglio e il centravanti belga andò all'Inter: "Paratici ha provato a comprare Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra. È stato lo stesso per Kulusevski. In quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato".