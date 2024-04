video suggerito

Bonucci entra solo per battere il rigore decisivo per il Fenerbahce: il risultato è disastroso L’ex Juve Leonardo Bonucci mandato in campo dal Fenerbahce nei quarti di finale di Conference League contro l’Olympiakos a pochi secondi dallo scadere solo per battere il calcio di rigore decisivo: il suo errore dal dischetto sancisce però l’eliminazione del club turco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Si chiude malissimo l'ultima stagione europea di Leonardo Bonucci che con un clamoroso errore dal dischetto sancisce l'eliminazione del suo Fenerbahce dalla Conference League. L'ex difensore centrale della Juventus infatti era stato mandato in campo negli ultimissimi secondi dei tempi supplementari del match casalingo contro i greci dell'Olympiacos proprio per sfruttare la sua freddezza dagli undici metri in occasione dell'imminente lotteria dei rigori, ma il risultato non è stato quello sperato dall'allenatore Ismail Kartal.

Il 37enne azzurro infatti è stato inserito nella lista dei rigoristi della formazione turca come quinto e ultimo tiratore e, dopo gli errori dei compagni di squadra Tadic e Cengiz Under a cui però aveva rimediato il portiere Livakovic parando i penalty calciati da El Arabi e Rodinei, si è presentato sul dischetto per il calcio di rigore che avrebbe potuto allungare la serie e mantenere dunque ancora vive le speranze di qualificazione alla semifinale del suo Fenerbahce.

Come avvenuto prima di lui all'ex Ajax Tadic e all'ex Roma Under che avevano calciato entrambi un rigore molto simile a quello calciato dall'ex capitano della Juventus, anche Leonardo Bonucci si lascia ipnotizzare da Kostantinos Tzolakis che lanciandosi alla sua sinistra riesce ad intercettare il pallone decretando di fatto la vittoria e il passaggio del turno del suo Olympiakos (che in semifinale ora se la dovrà vedere con l'Aston Villa di Zaniolo, mentre nell'altra la Fiorentina affronterà il Club Brugge) e l'amara eliminazione dalla Conference League del Fenerbahce.

Di certo dunque per il viterbese classe '87 non il modo migliore per chiudere una carriera in quelle competizioni europee che gli hanno regalato tante gioie (soprattutto con la Nazionale con cui nel 2021 si è laureto campione d'Europa battendo in finale, grazie anche al suo penalty trasformato nella lotteria dei rigori, l'Inghilterra) ma, specialmente a livello di club, anche diverse cocenti delusioni. Al momento infatti appare molto difficile che il suo nome compaia nella lista del CT dell'Italia Luciano Spalletti per l'imminente Europeo.