Valentino Rossi entra nel paddock della MotoGP con un pass che solo lui può avere: è irriconoscibile Valentino Rossi si è presentato sul circuito di Jerez per il weekend del GP di Spagna della MotoGP 2024 con un pass che ha destato grande curiosità: c'è una foto in cui è irriconoscibile.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP di Spagna della MotoGP 2024 ha regalato grandi soddisfazioni ai piloti cresciuti nella Academy di Valentino Rossi con Pecco Bagnaia che dopo uno spettacolare duello con Marc Marquez ha conquistato il successo nella gara della domenica e l'alfiere del team VR46 Marco Bezzecchi che nella corsa di Jerez è tornato a salire sul podio concludendo in terza posizione.

Risultati a cui il Dottore ha assistito da vicino dato che è stato presente nel paddock del Motomondiale sul circuito spagnolo per l'intero weekend di gara. E la sua presenza, al di là dell'episodio avvenuto in occasione dei festeggiamenti di Bagnaia divenuto virale, non è passata per nulla inosservata con microfoni e telecamere dei media così come gli obiettivi dei fotografi che lo hanno seguito passo passo.

E proprio alcune foto scattate al nove volte campione del mondo di motociclismo a Jerez hanno portato alla luce una curiosità a cui finora non si era mai fatto caso. In diversi scatti infatti Valentino Rossi è stato immortalato con indosso il laccetto a cui è appeso il suo pass d'accesso al paddock della MotoGP e ciò ha messo in evidenza la fototessera applicata su di esso.

Si tratta di una foto che serve per permettere agli addetti alla sicurezza del circuito il riconoscimento della persona che mostra il pass, ma in realtà, nel caso di Valentino Rossi, siamo di fronte ad una fotografia nella quale ad oggi appare irriconoscibile.

La foto che c'è sull'attuale pass MotoGP esposto da Valentino Rossi nel weekend del GP di Jerez del 2024 infatti risale a 24 anni fa ( cioè al primo anno in cui corse nella classe regina del Motomondiale che allora era la 500cc) come si evince facilmente dal fatto che è ritratto con un volto giovanissimo e i capelli corti ossigenati, un look molto diverso rispetto a quello che sfodera attualmente il ‘Dottore'.

Una foto che inevitabilmente riporta tutti al periodo in cui ancora stava per scrivere le prime pagine di quella straordinaria carriera che gli permetterà di entrare nella leggenda del motociclismo prima di cominciare l'altra sua carriera da pilota automobilistico che solo una settimana prima lo ha visto raccogliere quella che ad oggi è il suo più importante risultato, vale a dire il secondo posto nella classe GT del WEC alla 6 Ore di Imola.

