Valentino Rossi ignorato da Bagnaia dopo la gara a Jerez: Pecco si fa ‘perdonare’ in diretta TV Durante i festeggiamenti a Jerez per la vittoria nel GP Spagna della MotoGP, Pecco Bagnaia ha commesso una gaffe ignorando il suo mentore Valentino Rossi giunto sotto al podio per congratularsi con lui: il pilota della Ducati però ha poi immediatamente rimediato e si è infine fatto definitivamente perdonare esprimendo pubblicamente il proprio riconoscimento al Dottore in diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia è stato il grande trionfatore del GP di Spagna della MotoGP 2024 conquistando una vittoria capolavoro al termine di uno spettacolare duello finale senza esclusioni di colpi con un ritrovato Marc Marquez. Un successo che per certi versi ha fatto ritornare alla mente quelli del suo mentore Valentino Rossi che anche con lo spagnolo ha più volte dato vita ad epiche battaglie in pista collezionando vittorie rimaste negli annali di questo sport.

E dopo la corsa proprio il pilota della Ducati e il leggendario ‘Dottore' (presente a Jerez de la Frontera per supportare il suo team VR46 e tutti i piloti dell'Academy, di cui anche il piemontese fa parte, che corrono nel Motomondiale) sono stati protagonisti di una scena che è diventata subito virale sui social network.

Durante i festeggiamenti post-corsa sotto il podio dopo aver ringraziato tutti gli uomini del team ufficiale della casa di Borgo Panigale accorsi lì per celebrare lo straordinario successo (che, grazie alla caduta del leader Jorge Martin, rilancia anche le sue ambizioni in ottica titolo mondiale), è andato a salutare anche gli uomini della VR46 che erano lì a fianco intenti a festeggiare il terzo posto centrato da Marco Bezzecchi.

Mentre lui stringeva la mano a tutti i membri della squadra di Tavullia che si congratulavano con lui per quanto aveva appena fatto in pista, si è avvicinato anche Valentino Rossi che, con un sorriso sornione, attendeva il passaggio del suo ‘figlioccio' per fargli i complimenti per l'incredibile gara che aveva vinto. Passando da lì però il piemontese, non accorgendosi della sua presenza, ha tirato dritto di fatto ignorandolo anche quando quest'ultimo prima a voce e poi con un eloquente gesto ha cercato di attirare la sua attenzione.

Soltanto alcuni minuti più tardi il piemontese, probabilmente avvertito da qualcuno, si è accorto della gaffe commessa tornando poi nella zona riservata agli uomini della VR46 per salutare Valentino Rossi e approfittarne per farsi scattare una foto insieme a lui e al grande amico nonché collega di Academy Marco Bezzecchi.

Dopo aver rimediato all'involontaria gaffe iniziale, in occasione del collegamento TV con Sky dopo la cerimonia del podio, Pecco Bagnaia ha trovato il modo per ‘farsi perdonare' definitivamente da quello che è il suo maestro, mentore e fraterno amico. La risposta agli elogi di Valentino Rossi, presente nello studio dell'emittente satellitare lì a Jerez nel post-gara, mostra infatti tutta la riconoscenza che il due volte campione della MotoGP ha nei confronti del 45enne di Tavullia che ha ricoperto un ruolo per lui fondamentale agli inizi e nel corso della sua carriera.

"Volevo dirti che da oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come hai fatto te oggi" sono state difatti le parole con cui Valentino Rossi lo ha accolto in trasmissione. "Secondo me hai già dato, quindi va bene così, siamo pari" ha invece prontamente risposto Pecco Bagnaia volendo sottolineare l'importanza avuta dal ‘Dottore' nella sua vita come uomo e come pilota. Una risposta, data pubblicamente in diretta TV, che di certo farà dimenticare alla leggenda della MotoGP il fatto di essere stato, involontariamente, ‘snobbato' dal suo allievo sotto il podio di Jerez.

