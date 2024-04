video suggerito

Marc Marquez mostra la tuta bruciata nel duello con Bagnaia a Jerez: "È come ai vecchi tempi" Dopo lo spettacolare e duro duello con Pecco Bagnaia nella gara del GP di Spagna della MotoGP 2024, Marc Marquez ha mostrato i segni lasciati sulla sua tuta nel contatto a fine gara che gli ha fatto rivivere vecchie sensazioni provate in passato.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP di Spagna ha regalato emozioni fino alla bandiera a scacchi regalando anche uno dei più bei duelli della MotoGP 2024, cioè lo spettacolare duello per la vittoria tra il tre volte campione del mondo Pecco Bagnaia e l'otto volte iridato Marc Marquez di scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Una sfida in cui i due contendenti non si sono risparmiati tra sorpassi e controsorpassi andando anche a contatto tra loro con lo spagnolo che nel prendere la posizione all'interno ad un certo punto si è ritrovato completamente sdraiato sul rovente terminale della Ducati GP24 dell'italiano.

Un contatto di cui il pilota del team Gresini a fine gara portava ancora i segni come evidenziato davanti alle telecamere della TV ufficiale della MotoGP durante la tradizionale intervista di scena prima della cerimonia del podio. Qui infatti Marc Marquez, parlando del grande rischio corso in quello spettacolare corpo a corpo con Bagnaia, ha mostrato la evidenti bruciature presenti sulla sua tuta all'altezza della spalla e del braccio destro (la parte andata a contatto con la marmitta della moto del rivale proprio in quel duello ruota a ruota).

Un rischio che però gli ha fatto rivivere quelle sensazioni che da tempo non viveva e che gli dà grande slancio in vista del futuro, così come si evince dalle sue dichiarazioni dopo la corsa: "È stata una gara molto importante. Ero un po' rigido per la caduta di ieri, poi però c’era la velocità di lottare con Pecco. È un po' come i vecchi tempi, è il bello delle corse. Io ho cercato di passarlo e lui è stato fortissimo. Sono contento per questo podio, lotterò fino alla fine, a prescindere dal passato" ha difatti detto lo spagnolo evidentemente soddisfatto di quanto fatto in pista nonostante sia stato battuto da Bagnaia e abbia dovuto rimandare l'appuntamento con il ritorno alla vittoria in MotoGP che gli manca da 920 giorni (il suo ultimo successo ad oggi risale al GP dell'Emilia Romagna a Misano del 24 ottobre 2021).

Concetto che ha poi chiarito ancora meglio, rendendo anche onore al merito al suo avversario, durante l'intervista post-gara ai microfoni di Sky: "Ho fatto i primi cinque giri un po' controllato e ho sbagliato alla curva 13. Quando poi mancavano 15 tornate al termine, ho iniziato a spingere di più. Tutti facevamo fatica a sorpassare, ma sono riuscito a prendere Pecco. Lui ha difeso molto bene, non era facile fare una gara così. Ero consapevole che avrei dovuto completare la manovra entro due giri, altrimenti avrei scaldato la gomma anteriore. E così è stato, poi Bagnaia ha girato fortissimo e fatto il record della gara. Un risultato che mi conforta, dopo un inizio di campionato negativo" ha infatti chiosato un Marc Marquez che duellando a Jerez con Pecco Bagnaia è tornato a rivivere le stesse sensazioni dei grandi duelli con Valentino Rossi o Jorge Lorenzo di cui è stato protagonista in passato.

