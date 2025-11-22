Conte si gode il Napoli e avvisa: “Io non ho maschere, dico quel che vedo soprattutto quando non va”

Il Napoli ha reagito nel modo migliore possibile: vincendo e convincendo contro l'Atalanta al rientro in campo dopo la pausa per le Nazionali, ma soprattutto dopo una settimana di tensione dovuta per gli ultimi pessimi risultati e le tensioni tra Conte e la squadra. Proprio il tecnico dei partenopei ha rivisto barlumi di una squadra che solo sei mesi fa alzava al cielo il tricolore: gioco, approccio, determinazione. Tutti elementi che fano ben sperare che il momento peggiore sia davvero alle spalle e che hanno spinto il tecnico a spiegare il momento e la realtà dei fatti: "Senza maschere, io dico quel che vedo soprattutto quando non va nel verso che vorrei".

Conte "getta" la maschera: "Mi hanno insegnato a dire le cose senza girarmi dall'altra parte"

Conte è tornato a parlare, dopo un lunghissimo silenzio carico di parole. Nessuna conferenza alla vigilia, solo il faccia a faccia con i giocatori lontano da telecamere e microfoni. Poi la parola al campo che ha detto di un Napoli ritrovato e di nuovo in vetta alla classifica. Fino al ritorno a raccontare il proprio sentimento: "Io dico la verità, sono uno trasparente e che non ha maschere. Sono come mi vedete e forse a qualcuno non piace. A me hanno sempre insegnato che l'onestà è intervenire quando si vede che qualcosa non va nel verso giusto, senza girarsi dall'altra parte…".

Conte alla stampa: "Fa il suo lavoro, ma di certe cose se ne occupa chi sa la realtà dei fatti"

Antonio Conte non ci sta al clima creatosi intorno alla squadra con club e giocatori in silenzio così come ha fatto lui in questi giorni, lasciando prima parlare la stampa, poi il campo: "I media parlano e fanno il loro lavoro, di certi aspetti può occuparsene però solamente chi conosce bene la realtà dei fatti. Noi? Dobbiamo pensare solo a continuare a lavorare, perché martedì c’è la partita contro il Qarabag, la rivelazione di questo inizio di Champions. Siamo soddisfatti per la vittoria di questa sera" ha poi proseguito guardando ai tre punti conquistati contro l'Atalanta, "il primo tempo abbiamo portato ritmi alti, potevamo fare meglio nella gestione della palla. Abbiamo vinto contro una squadra molto forte, sicuramente c’è stata grande energia in generale".

Anche De Laurentiis è con Conte e con la squadra: "Bravi tutti"

Conte e i giocatori hanno incassato anche gli elogi del proprio presidente. Pochi istanti dopo il 90′, Aurelio De Laurentiis ha allentato a suo modo la tensione, postando il proprio pensiero a ridosso della convincente vittoria del Napoli: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni"