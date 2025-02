video suggerito

Conte: "Scudetto al Napoli e Champions all'Inter? Non so chi l'ha detto ed è superfluo commentare" Conte nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match che il Napoli disputerà a Como si è espresso in merito alla dichiarazione di Piero Ausilio, che si è detto pronto a firmare per lo Scudetto ai partenopei se l'Inter dovesse vincere la Champions League: "Mi sembra una cosa da non commentare, superflua".

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match che il Napoli disputerà a Como si è espresso così in merito alla dichiarazione di Piero Ausilio, che si è detto pronto a firmare per lo Scudetto ai partenopei se l'Inter dovesse vincere la Champions League: "Non so chi l'ha detto. Piero Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua".

A chi gli chiede se c'è il rischio di essere già con la testa allo scontro diretto con l'Inter, il tecnico degli azzurri ha risposto in questo modo: "Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, su una gara difficile a Como, ostica; dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche dovute al recuperare elementi a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione sul Como, sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Al tempo stesso, stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere".

Conte: "Spinazzola e Olivera arruolabili, Como progetto interessante"

Conte ha fatto il punto sugli infortunati, in particolare su Spinazzola e Olivera che erano stati indisponibili nelle ultime partite e le loro defezioni avevano creato molti problemi sulla fascia sinistra: "Spinazzola e Olivera hanno ripreso ad allenarsi in gruppo da due giorni quindi sono arruolabili. Se saranno abili vedremo. Faremo delle scelte, se c'è da prendersi qualche rischio lo prenderemo dato che non ci sono soluzioni differenti".

Infine, l'allenatore dei partenopei si è espresso sul progetto e le potenzialità del Como: "Il Como ha in atto un progetto molto interessante con una proprietà forte che investe tanto anche su calciatori importanti. Ho visto l'offerta che hanno fatto a Theo Hernandez, per sentito dire. Poi stanno facendo bene con ragazzi talentuosi, Nico Paz, Diao, Fadera, Perrone. Stanno facendo bene, hanno un allenatore bravo e giovane".