Conte prima di Napoli-Qarabag: “Vorrei che di infortuni ne parlassero i medici. Non riesco a sapere”

Antonio Conte ha presentato la sfida al Qarabag, tra emergenze e rotazioni forzate, e ha elogiato la crescita della sua squadra. L’allenatore del Napoli chiede energia e compattezza per superare un altro ostacolo in Champions League.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League del Napoli contro il Qarabag, soffermandosi su crescita della squadra, emergenze e gestione delle energie. Il tecnico ha ricordato che domani ricorre l’anniversario della morte di Diego Armando Maradona, sottolineando quanto significhi per Napoli e auspicando una prestazione da dedicargli.

Elogi per il Qarabag, definito come una delle sorprese della Champions: "Servirà una gara di grande energia fin dall’inizio".

Conte ha parlato della situazione infortuni e quanto stia influenzando l’intera stagione. "Dall’inizio dell’anno siamo costretti a trovare soluzioni alternative. Spero presto di avere più scelta e non dover ricorrere continuamente a situazioni d’emergenza". Proprio in merito alle condizioni di alcuni singoli, l'allenatore azzurro si è soffermato su Hojlund, Rrahmani, Gilmour e Spinazzola: "Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche, venivano partite intense in Nazionale. Hojlund aveva dato tutto. Per Gilmour e Spinazzola mi piacerebbe ne parlassero i medici che sono più appropriati; non sono infortuni muscolari. Ancora oggi non riesco a sapere".

Conte: "La difesa a tre è figlia dell'emergenza"

Il tecnico ha spiegato che i nuovi acquisti devono continuare a inserirsi e crescere nel sistema di squadra. Ha poi lodato Neres e Lang per le risposte avute: "Noah è appena arrivato, Neres già l’anno scorso è stato spesso determinante. Con l’Atalanta buona prova, ora serve continuità".

Conte ha chiarito che il passaggio alla difesa a tre nasce dalle circostanze: "È stata una scelta dettata dall’emergenza e dalla necessità di avere più alternative. Più che la linea difensiva, il cambiamento riguarda il centrocampo a due".

Infine, sulle condizioni di Lukaku si è espresso così: "Non sarà disponibile per la Roma. Sappiamo quanto sia importante, ma dopo mesi di lavoro in Belgio va recuperato con attenzione. Questo è un periodo in cui bisogna indossare l’elmetto e stringere i denti".