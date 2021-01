L'Inter vince, imponendosi 2-0 a San Siro sulla Juventus per una sera piccola piccola. Vidal per aprire, Barella per chiudere. Così il derby d'Italia si tinge di tinte nerazzurre con Conte che festeggia un successo importante non solo per la classifica. Se infatti l'Inter in attesa della trasferta di Cagliari del Milan rivede la vetta, il successo è ancora più importante dal punto di vista dell'autostima: la vittoria netta sulla Juventus, infatti, ha confermato che quest'Inter ha concrete possibilità di puntare allo scudetto.

Arturo Vidal prima bacia lo stemma della Juventus e fa arrabbiare i tifosi nerazzurri per poi scusarsi nel modo migliore: segnando il gol dell'1-0 con cui l'Inter governa un primo tempo di personalità e gioco. Il cileno è prefetto nello spizzicare di testa il cross perfetto di Nicolò Barella approfittando di uno svarione della difesa bianconera. E se all'intervallo si va al riposo solamente sull'1-0 lo si deve alla serata no di Lautaro Martinez che sbaglia l'impossibile, almeno in quattro occasioni. Anche Lukaku, che spesso trova lo spazio per l'uno contro uno e si libera per il tiro non ha la mira giusta.

L'Inter capitalizza il vantaggio e non arretra il baricentro, anzi. La Juventus di Pirlo si ritrova in difficoltà: la manovra c'è, il possesso pure ma manca la proverbiale velocità, le verticalizzazioni, gli inserimenti. Cristiano Ronaldo si nota per un paio di tentativi fermati sulla trequarti e per altrettante polemiche su interventi avversari e nulla più. Ma se in mediana e in avanti si fatica, Pirlo deve fare i conti con una difesa che traballa e subisce il pressing nerazzurro.

Però non si cambia a inizio di ripresa con entrambi i tecnici che confermano gli undici iniziali. Ma ancora una volta ha la meglio l'Inter che gioca corta, compatta e approfitta di ogni errore bianconero. Come in occasione della ripartenza di Barella su un lungo e perfetto lancio di 30 metri di Bastoni che innesca l'ex Cagliari: in area non sbaglia il tiro sotto la traversa del 2-0. Poi, in campo c'è solo l'Inter che però ha il costante demerito di sbagliare troppo in avanti, lasciando in partita pericolosamente la Juventus. Che però non riuscirà mai a impensierire Handanovic.